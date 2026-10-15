Detenido un hombre por robar material eléctrico y cobre en A Coruña haciéndose pasar por un empleado

Imagen de archivo de cables con cobre

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de delitos de estafa, usurpación de estado civil y falsificación de documento mercantil tras sustraer material eléctrico, especialmente cobre, en almacenes de suministro en Lugo, Santiago de Compostela y A Coruña, haciéndose pasar por empleado de empresas del sector.

Tal y como ha informado la Comandancia a través de un comunicado, los presuntos hechos se cometieron entre enero y febrero de este año, cuando los agentes comprobaron que el detenido -que había trabajado en distintas empresas del sector eléctrico- se hacía pasar por empleado de diversas mercantiles o bien por trabajador autónomo, con el objetivo de "retirar material, principalmente cobre, de almacenes de suministro eléctrico".

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Asimismo, el detenido utilizaba datos de terceros y solicitaba el material a través de facturas y documentación presuntamente falsificadas, de tal forma que el material era posteriormente vendido en establecimientos de compraventa de metales "con el objetivo de obtener un beneficio económico ilícito"

Por ello, al investigado -que ya ha sido puesto a disposición judicial- se le atribuyen siete delitos de estafa -dos de ellos en grado de tentativa-, tres de usurpación de estado civil y cinco delitos de falsificación de documento mercantil, tras haber ocasionado un perjuicio económico de unos 7.400 euros a las entidades afectadas.

En esta línea, durante la investigación, los agentes recuperaron 100 kilogramos de cobre trenzado en bobina, que habían sido vendidos a empresas dedicadas al tratamiento de residuos, entregando el material recuperado a su legítimo propietario.