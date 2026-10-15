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A Coruña

Detenido un hombre de 30 años en una pelea de bar en Matogrande

Los vecinos se quejan de altercados en el entorno asociado con el ocio nocturno

Abel Peña
Abel Peña
15/10/2026 17:41
28 junio 2023 página 9A Coruña.- Cerca de 900 policías nacionales votarán hoy en A Coruña en las elecciones sindicales
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El barrio de Matogrande fue el escenario de una pelea de bar que comenzó en un local de Juan Díaz Porlier. El incidente se saldó con un detenido por agresión y otro hombre trasladado al Hospital con una lesión en la cabeza.

Según explican testigos presenciales, dos hombres que se conocían y estaban juntos en el local comenzaron a gritarse. De las palabras pasaron a los hechos y el más joven, de 30 años, le propinó un puñetazo al más mayor, de 50, que resultó inconsciente

Cuando se despertó, se volvió agresivo con los sanitarios que le atendían y fue necesario trasladarlo al Chuac. Los vecinos aseguran que en la zona se dan peleas a menudo, sin contar otras molestias como gritos, ruidos, y orines en las calles

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