Del Prestige al Caribe: seis décadas de pasión por la fotografía condensadas en el Kiosco Alfonso

Inauguración de la exposición de Federico García Cabezón en el Kiosco Alfonso Carlota Blanco

Era una idea que hacía tiempo que perseguía y lo ha conseguido. El médico y fotógrafo Federico García-Cabezón inauguró este jueves la exposición 'Encontros. Federico García-Cabezón. Retrospectiva 1968-2026' en la que se reúnen seis décadas a través de más de 150 imágenes en uno de los mejores escenarios de la ciudad para ese fin, el Kiosco Alfonso. La muestra estará abierta al público hasta el 10 de enero y se complementará con visitas guiadas y un ciclo de conferencias que serán anunciados próximamente.

A la inauguración de la exposición acudió la alcaldesa, Inés Rey, quien destacó la importancia de que la ciudad reconozca la trayectoria de un creador que dedicó décadas a documentar e interpretar la realidad gallega a través de su cámara. "A obra de Federico está feita de encontros. Encontro co territorio, coa memoria, coa cultura e, sobre todo, coas persoas. Esa capacidade para establecer vínculos é a que dota as súas imaxes dunha fonda humanidade e dunha vixencia que permanece intacta ao longo dos anos", destacó Rey.

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"Era algo que llevaba persiguiendo mucho tiempo y por fin lo he conseguido", asegura García-Cabezón, que añade que ha puesto "trabajo, ilusión, experiencia y fotografías" en este proyecto. Una muestra que ha dado en titular 'Encontros', porque "es la idea central": "'Encontros' con el paisaje, con la memoria, con un territorio en transformación. Soy mucho de la fotografía del instante, un momento de emoción y de búsqueda de la belleza".

Exposición de Federico García Cabezón en el Kiosco Alfonso Carlota Blanco

"La mayoría de mis fotos son analógicas y reveladas por mí en blanco y negro, que es donde me encuentro más cómodo y libre", asegura el creador, explicando que la muestra se compone de ocho series "en las que se aborda la vida cotidiana, el mundo rural, el cambio climático, las tradiciones populares, la catástrofe del Prestige, retratos realizados en el Caribe y fotos post-ictus". Porque la fotografía, en un momento de su vida, fue una especie de salvadora para él: "Cuando peor lo estaba pasando con el ictus, me dio energía para seguir adelante", detalla.

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La emoción de una larga trayectoria

"Es emocionante ver la foto de mi primera exposición, a los 16 años, de una cueva en O Portiño y todo el camino fotográfico hasta llegar aquí", explica García-Cabezón sobre 'Encontros'. Aunque reconoce que todas son especiales, "todas las fotografías tienen su interés, me llevó mucho tiempo seleccionarlas", pero hay una especial: "Hay una en concreto a la que le tengo mucho cariño, que es el único autorretrato que me hice".

Federico García-Cabezón era médico de profesión. "En 1968, con 16 años, me fui a estudiar Medicina a Compostela", un momento en el que el mundo de la imagen "ya me atraía". Por ese motivo, acabó matriculándose también en Fotografía en la Escuela de Arte y Oficios de Compostela Mestre Mateo, "ahí fue el comienzo de hacer fotografías y exponer", apunta sobre el origen de esta pasión que plasma ahora en el Kiosco Alfonso. A lo largo de su trayectoria obtuvo diversos reconocimientos, entre ellos el premio especial de fotografía 'Hoffman' y el segundo premio del certamen Luis Valtueña. Además, participó en publicaciones, proyectos editoriales y colaboraciones con figuras de la cultura gallega como Uxío Novoneyra, así como trabajos vinculados al ámbito musical.