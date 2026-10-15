Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Del Prestige al Caribe: seis décadas de pasión por la fotografía condensadas en el Kiosco Alfonso

La muestra de Federico García-Cabezón, que reúne más de 150 imágenes, estará abierta al público hasta el 10 de enero

Óscar Ulla
Óscar Ulla
15/10/2026 21:25
Exposición de Federico García Cabezón en el Kiosco Alfonso
Inauguración de la exposición de Federico García Cabezón en el Kiosco Alfonso
Carlota Blanco
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Era una idea que hacía tiempo que perseguía y lo ha conseguido. El médico y fotógrafo Federico García-Cabezón inauguró este jueves la exposición 'Encontros. Federico García-Cabezón. Retrospectiva 1968-2026' en la que se reúnen seis décadas a través de más de 150 imágenes en uno de los mejores escenarios de la ciudad para ese fin, el Kiosco Alfonso. La muestra estará abierta al público hasta el 10 de enero y se complementará con visitas guiadas y un ciclo de conferencias que serán anunciados próximamente.

A la inauguración de la exposición acudió la alcaldesa, Inés Rey, quien destacó la importancia de que la ciudad reconozca la trayectoria de un creador que dedicó décadas a documentar e interpretar la realidad gallega a través de su cámara. "A obra de Federico está feita de encontros. Encontro co territorio, coa memoria, coa cultura e, sobre todo, coas persoas. Esa capacidade para establecer vínculos é a que dota as súas imaxes dunha fonda humanidade e dunha vixencia que permanece intacta ao longo dos anos", destacó Rey. 

Inauguración de la exposición ‘Versolandradas’

La Casa Museo Picasso acoge la nueva propuesta artística del naronés Leandro Lamas, ‘Versolandradas’

Más información

"Era algo que llevaba persiguiendo mucho tiempo y por fin lo he conseguido", asegura García-Cabezón, que añade que ha puesto "trabajo, ilusión, experiencia y fotografías" en este proyecto. Una muestra que ha dado en titular 'Encontros', porque "es la idea central": "'Encontros' con el paisaje, con la memoria, con un territorio en transformación. Soy mucho de la fotografía del instante, un momento de emoción y de búsqueda de la belleza".

Exposición de Federico García Cabezón en el Kiosco Alfonso
Exposición de Federico García Cabezón en el Kiosco Alfonso
Carlota Blanco

"La mayoría de mis fotos son analógicas y reveladas por mí en blanco y negro, que es donde me encuentro más cómodo y libre", asegura el creador, explicando que la muestra se compone de ocho series "en las que se aborda la vida cotidiana, el mundo rural, el cambio climático, las tradiciones populares, la catástrofe del Prestige, retratos realizados en el Caribe y fotos post-ictus". Porque la fotografía, en un momento de su vida, fue una especie de salvadora para él: "Cuando peor lo estaba pasando con el ictus, me dio energía para seguir adelante", detalla.

Vari Caramés, Premio Nacional de Fotografía | "No soy perfeccionista, una persona que se equivoca es porque lo ha intentado"

Más información

La emoción de una larga trayectoria

"Es emocionante ver la foto de mi primera exposición, a los 16 años, de una cueva en O Portiño y todo el camino fotográfico hasta llegar aquí", explica García-Cabezón sobre 'Encontros'.  Aunque reconoce que todas son especiales, "todas las fotografías tienen su interés, me llevó mucho tiempo seleccionarlas", pero hay una especial: "Hay una en concreto a la que le tengo mucho cariño, que es el único autorretrato que me hice". 

Federico García-Cabezón era médico de profesión. "En 1968, con 16 años, me fui a estudiar Medicina a Compostela", un momento en el que el mundo de la imagen "ya me atraía". Por ese motivo, acabó matriculándose también en Fotografía en la Escuela de Arte y Oficios de Compostela Mestre Mateo, "ahí fue el comienzo de hacer fotografías y exponer", apunta sobre el origen de esta pasión que plasma ahora en el Kiosco Alfonso. A lo largo de su trayectoria obtuvo diversos reconocimientos, entre ellos el premio especial de fotografía 'Hoffman' y el segundo premio del certamen Luis Valtueña. Además, participó en publicaciones, proyectos editoriales y colaboraciones con figuras de la cultura gallega como Uxío Novoneyra, así como trabajos vinculados al ámbito musical.

O concelleiro de Cultura e Tursimo, Gonzalo Castro, na presentación

Unha exposición conmemora as 20 edicións do Ciclo de Coros Galegos na sala Salvador de Madariaga

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

XXXIV edición de los Juegos Florales

Hugo de Lafuente gana el premio senior de la XXXIV edición de los Juegos Florales María Pita
Redacción
El ideal gallego

Más de una quincena de heridos por un accidente en la salida francesa del Eurotúnel
EFE
El 'Baha' y el 'Toscana', durante su llegada al Puerto Exterior de A Coruña

Llega al Puerto Exterior de A Coruña un petrolero remolcado que buscaba refugio
Iván Aguiar
Exposición de Federico García Cabezón en el Kiosco Alfonso

Del Prestige al Caribe: seis décadas de pasión por la fotografía condensadas en el Kiosco Alfonso
Óscar Ulla