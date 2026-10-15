Coruña Imposible | La ambiciosa idea de tintar entera la refinería: “Se habrían gastado miles de litros de pintura”

Toma aérea de la refinería de Repsol en A Coruña Quintana

El cambio de milenio trajo a la ciudad ideas ambiciosas. Dentro del contexto del gran proyecto del Parque Atlántico, que el arquitecto César Portela presentó como anteproyecto al Ayuntamiento en el año 2000, se lanzaron propuestas (que este diario recogió) como pintar entera la refinería de Repsol para darle un cambio de aire e integrar mejor sus vistas en el conjunto del gran espacio verde proyectado. Se encomendó tal tarea al pintor y escultor ya fallecido Agustín Ibarrola, famoso por intervenciones en la naturaleza de gran envergadura y calidad, como recuerda su hijo, Irrintzi, que bromea con el tamaño mastodóntico (aproximadamente 150 hectáreas de recinto) del trabajo: “Se habrían gastado miles de litros de pintura”.

La idea, como recogieron entonces los medios, era cambiar los colores fríos, típicos de los recintos industriales, por una sinfonía de colores vivos y cálidos. El proyecto quería tintarlo todo, es decir, dos antorchas, siete chimeneas, veinte depósitos y ocho decenas de tanques.

La refinería acogió con buena disposición el proyecto y facilitó a los arquitectos datos como los relacionados con el tamaño. Por ejemplo, que habrían necesitado pintura como para teñir 700.000 metros cuadrados solo teniendo en cuenta los depósitos y las chimeneas. Probablemente esta envergadura colosal del proyecto, que habría disparado los gastos tanto de la pintada inicial como de los mantenimientos (que deben hacerse cada seis años), fue la que hizo que finalmente quedase en el olvido, como otras de las propuestas iniciales para el plan municipal.

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El proyecto, de hecho, tampoco trascendió mucho entre los allegados de Ibarrola. Su hijo comenta que no le sonaba de nada, aunque no se muestra extrañado, dada la tipología de trabajos que hacía su progenitor. “Cuando mi padre hizo el bosque de Oma (un proyecto en el que pintó árboles y rocas en la localidad de Kortezubi de Bizkaia) se le conoció como pintor de paisajes, con intervenciones en espacios muy grandes. Portela y él se conocieron y trabajaron en proyectos juntos”, alude.

“No tenemos documentación de ese proyecto en A Coruña. Mi padre acostumbraba antes de lanzarse con un proyecto a realizar una preparación previa, con lo que seguro que visitó varias veces la zona para verla y pensar en ella, pero en el estudio no tenemos nada”, explica. No es la única intervención que habría hecho Ibarrola padre en Galicia. “En Allariz se hizo cargo en 1999 de otro gran proyecto con el que pintó árboles y piedras en los alrededores del pueblo, ayudando a recuperarlo y convertirlo en un espacio turístico en poco tiempo”, manifiesta el hijo.

No le recuerda Irrintzi a su padre muchos proyectos tan ambiciosos. Pero sí uno: “El alcalde de Llanes (Asturias) le pidió que pintase un espigón del puerto. Él fue y esa visión en concreto no le interesó, prefirió pintar la escollera (es decir; las piedras alrededor del propio espigón). Son cubos muy grandes, amontonados un poco al azar y moviéndose con el mar, y eso no le echó para atrás”. Al contrario, cree que un proyecto como el de las chimeneas le habría encantado: “Estoy seguro de que habría disfrutado pensando con las maquetas”.

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No habría sido una pintura realista. “Él trabajaba la relación del espacio con la pintura, en sus intervenciones con la naturaleza siempre trataba de crear trampantojos visuales, difuminando el fondo con figuras o colores, de modo que no quedase claro dónde empezaba su obra o el campo”, asegura. En este caso, la idea precisamente era ‘confundir’ la refinería con colores vivos que la integrasen mejor en el entorno.

“Creo que habría sido algo muy grande y chulo, en la línea de las otras intervenciones grandes que hizo”, presume su descendiente. Que no sabe si habría sido la obra magna de su padre. “¿En qué unidades mides la grandeza de algo? En cuanto a materiales, desde luego habría sido demencial: se habrían gastado miles de litros de pintura. Pero no creo que hubiese sido algo mucho más grande o complejo que el trabajo en Llanes, que es tremendo”, insiste.