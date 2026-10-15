Policías locales en un accidente de tráfico. Carlota Blanco

A las ocho de la mañana, la Policía Local registró un accidente en la glorieta de A Pasaxe en el que la víctima fue una niña de 12 años. Fue trasladada al Materno con un pronóstico de heridas leves.

El suceso ocurrió cuando la pequeña cruzaba la avenida de Alfonso Molina por un paso de cebra regulado por semáforo y fue alcanzado por un vehículo. Se ignora si el disco estaba en verde en ese momento. La Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico acudieron al lugar de los hechos.