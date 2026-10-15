Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Atropellan a una niña de 12 años en la glorieta de A Pasaxe

La niña fue trasladada al Materno

Abel Peña
Abel Peña
15/10/2026 10:08
19 mayo 2026 página 5Un coche acaba en una bionda de Ciudad EscolarLa Policía Local acudió ayer al cruce de la calle Educación con la ronda de Outeiro, en Ciudad Escolar, donde un turismo sin conductor rodó cuesta abajo hasta subirse a una bionda, donde quedó colgado sobre dos ruedas. El conductor no puso el freno de mano ni la marcha atrás y el vehículo rodó varios metros antes de detenerse.
Policías locales en un accidente de tráfico.
Carlota Blanco
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

A las ocho de la mañana, la Policía Local registró un accidente en la glorieta de A Pasaxe en el que la víctima fue una niña de 12 años. Fue trasladada al Materno con un pronóstico de heridas leves.  

El suceso ocurrió cuando la pequeña cruzaba la avenida de Alfonso Molina por un paso de cebra regulado por semáforo y fue alcanzado por un vehículo. Se ignora si el disco estaba en verde en ese momento. La Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico acudieron al lugar de los hechos. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

19 mayo 2026 página 5Un coche acaba en una bionda de Ciudad EscolarLa Policía Local acudió ayer al cruce de la calle Educación con la ronda de Outeiro, en Ciudad Escolar, donde un turismo sin conductor rodó cuesta abajo hasta subirse a una bionda, donde quedó colgado sobre dos ruedas. El conductor no puso el freno de mano ni la marcha atrás y el vehículo rodó varios metros antes de detenerse.

Atropellan a una niña de 12 años en la glorieta de A Pasaxe
Abel Peña
Xoán Carlos Mejuro e Iria Ares en una imagen promocional de 'Escándalo en redacción'

'Escándalo en redacción' llega a A Coruña: "Los bulos y la desinformación son el tema de nuestro tiempo"
Óscar Ulla
Quintana. PlantaciÃ³n de Ã¡rboles en San Diego con niÃ±os del colegio San Lence y con InÃ©s Rey

Plantar arbolado autóctono es la nueva moda en las ciudades, que tienden a parecerse entre ellas
Abel Peña
Un ciclista pasa por delante de los metrosideros salvajes del Monte de San Pedro

Los ecologistas advierten de que el metrosidero coloniza la costa coruñesa
Abel Peña