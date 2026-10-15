Así es el plan del Ayuntamiento de A Coruña para resucitar el mercado navideño

Dos viandantes pasean, ayer, por María Pita, con buena parte de las casetas del mercado navideño ya montadas Patricia G. Fraga

Si algo hay que reconocerle al Ayuntamiento de A Coruña es su determinación por brindarle a los ciudadanos un mercado navideño a la altura. La que para muchos fue la gran decepción del pasado año, al menos en virtud de las expectativas creadas, ha provocado que el Gobierno local eche el resto por, a la segunda, cumplir con eso de un “mercado navideño al estilo centroeuropeo”. Y el cambio de rumbo y propuesta para conseguirlo será radical. Tal y como adelantó El Ideal Gallego el pasado mes de abril, lejos de enterrar la idea y de dejarse hundir por las críticas, Inés Rey lo dará todo, metafóricamente hablando, para resarcirse de los problemas de hace un año.

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En aquella información de hace seis meses, este diario ya esbozaba algunas ideas que pasaban por la cabeza del Ayuntamiento, todavía con la denuncia a la empresa concesionaria sobre la mesa: un Polar Express, la casa de Papá Noel, un gran árbol central o actividades diarias para los más pequeños. A 70 días vista del día de Navidad, el montaje de las casetas en la plaza de María Pita es ya una realidad, como lo es también la instalación de las luces en diferentes puntos de la ciudad. Y todo ese boceto de un gran espacio cobra cada vez más visos de hacerse realidad. Pero la cuestión es cómo han cambiado el enfoque y el planteamiento para que ninguno de los errores del pasado vuelva a repetirse.

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El Ayuntamiento de A Coruña ha licitado el proyecto por 381.183 euros, un planteamiento muy diferente al de 2025, cuando fue la propia empresa concesionaria NC7Events la que puso algo más de 15.000 euros de su bolsillo para después subarrendar el espacio a comerciantes procedentes de toda España. De cara a 2026, el planteamiento pasa porque la totalidad de negocios que estén presentes sean tanto de la ciudad como de su área metropolitana, en una decidida apuesta por el comercio de proximidad. Por lo tanto, nada de cochinillo, kebab valenciano o demás experimentos que sorprendieron a la ciudadanía durante las navidades pasadas.

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Por otra parte, y relacionado con esas ofertas sorprendentes, se ha puesto sobre la mesa la idea de que todo lo que se ofrezca en este mercado navideño sean productos típicos, del mismo modo que en Núremberg, Alsacia, Londres o Praga: desde vino caliente a figuritas navideñas, pasando por cascanueces o dulces temáticos. Cabe recordar que, cuando Bebeto encendió la Navidad el 28 de noviembre de 2025, y con ello también el mercado, algunos creyeron ver una inocentada en el hecho de que se vendieran ollas exprés y baterías de cocina en lo que debían ser espacios de magia e ilusión. No obstante, aquella oferta fue una de las primeras en retirarse.

Sistema

Que las grandes firmas del comercio y la hostelería estén presentes es la mejor forma de garantizar el éxito. Eso lo tiene claro la organización, que ha empezado a sondear a algunas de las marcas que los coruñeses consumen a diario. No resulta demasiado difícil adivinar quiénes estarán. Como se suele decir, no están todos los que son, pero todos los que están son. Para dinamizar el mercado, otra de las propuestas que se ha transmitido a los potenciales comerciantes y hosteleros es el hecho de que los turnos de ocupación de las casetas sean rotatorios, a razón de, por ejemplo, unos 10 días por expositor. Posiblemente habrá, además, turnos de mañana y de tarde. El año pasado, en cambio, algunos inquilinos de los espacios contrataron dos, tres o cuatro puestos, debido a un engañoso plano que recibieron cuando se empezó a gestar el proyecto. “Ponme tres”, debió de decir alguno, encantado con la propuesta.

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La idea es que los precios de venta al público sean populares, pero todavía menos le costará a los empresarios instalarse en la plaza de María Pita. Así, con casi total seguridad, el coste será gratuito. El único desembolso a realizar será el de la fianza, por cuestiones evidentes de ocupación de una parcela pública.

El pasado año, el precio de cada caseta era de entre 3.000 o 3.500 euros las de comercio, y hasta 12.000 las más grandes, dedicadas a la hostelería. La enorme mayoría de los inquilinos llegaron de diferentes puntos de la geografía nacional.

La intención del Ayuntamiento es anunciar la próxima semana de manera oficial todas las particularidades de un mercado navideño cuyo desembolso se ha dividido en tres partes: una primera de 141.000 euros para las casetas, la casa de Papá Noel, el escenario y demás elementos de infraestructura; 171.000 euros para iluminación y decoración y, finalmente, casi 70.000 para gestión y coordinación, de tal forma que no se repita el caos del pasado año.

Facilidades

Por lo tanto, puede decirse que el Ayuntamiento ha tendido una gran alfombra roja a lo mejor de la hostelería y el comercio para que María Pita luzca como nunca: con las marcas más reconocibles de la ciudad, los olores y sabores más navideños y, sobre todo, las ganas de las dos partes, tanto del Gobierno como de la ciudadanía, de dar carpetazo y olvidar de una vez la decepción del pasado año.

Y todo ello con todas las facilidades posibles, una gran inversión y un coste cero para los que deben dinamizar ese espacio y convertirlo en un lugar mágico. Las marcas y negocios consultados por parte de la organización han mostrado su predisposición y ganas por contribuir a lo que promete ser uno de los momentos más brillantes del año en A Coruña. Y también uno de los grandes reclamos turísticos de la ciudad.