Amancio Ortega compra una torre de oficinas en Chicago (EE.UU.) por 490 millones de euros

Amancio Ortega Quintana

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, a través de su brazo inversor Pontegadea, ha reforzado su presencia en Estados Unidos tras adquirir en Chicago una torre de oficinas por unos 550 millones de dólares (490 millones de euros)..

En concreto, el complejo de oficinas está ubicado en el número 1 de North Wacker Drive, en el distrito financiero de 'Loop' y pertenecía a Irvine Company, la firma del empresario estadounidense Donald Bren, según informa 'CoStar', que destaca que se trata de una de las mayores transacciones de oficinas realizadas en Estados Unidos en 2026 y la venta de oficinas más importante en Chicago en los últimos años.

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De esta forma, el edificio de oficinas, que cuenta con 51 plantas, tiene alquilado alrededor del 94% de sus espacios, contando con inquilinos como PwC, el despacho de abogados Barnes & Thornburg, Fitch Ratings y UBS, entre otros.

El precio de esta adquisición incluye la asunción de un préstamo hipotecario titulizado de 353 millones de dólares (315,3 millones de euros) que Irvine contrató en 2021, con vencimiento en 2031 y un tipo de interés del 2,71%.

Esta adquisición amplía la cartera inmobiliaria del fundador de Inditex en Chicago, donde ya contaba con una torre residencial de 492 viviendas adquirida en 2023, además del antiguo edificio del Esquire Theater, locales comerciales en North Michigan Avenue, así como el hotel Eurostars Magnificent Mile.

De esta manera, el fundador de Inditex continúa ampliando su patrimonio inmobiliario a escala global a través de Pontegadea, acumulando hoteles, naves logísticas, bloques residenciales y centros comerciales, entre otros activos, distribuidos en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá y Corea.

Solo en 2025 cerró diez operaciones inmobiliarias por un valor superior a los 1.655 millones de euros. Así, Amancio Ortega es propietario de la mayor inmobiliaria española, orientada a la compra y gestión de grandes edificios, con una cartera de activos compuesta principalmente por inmuebles de oficinas de uso no residencial.

El modelo de negocio de Pontegadea se sustenta en la adquisición y gestión de edificios no residenciales -fundamentalmente oficinas- situados en los centros de las principales ciudades del mundo.