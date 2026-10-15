A Coruña vive una triple escala de cruceros con 9.000 visitantes

Los tres cruceros que visitaron A Coruña este jueve Patricia G. Fraga

El puerto de A Coruña vivió este jueves una jornada de intensa actividad. Durante la mañana, atracaron en los muelles urbanos dos imponentes trasatlánticos (‘Mein Schiff 3’ y el ‘Iona’) y uno de menor tamaño, el ‘Hanseatic Spirit’,en una escala que trajo a la ciudad a un total de 9.000 visitantes.

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Muchos de sus pasajeros aprovecharon para pasear por el centro de la ciudad y visitar, entre otros lugar, la Torre de Hércules, principal monumento de A Coruña. Los buques permanecieron atracados en Trasatlánticos y Calvo Sotelo Norte y Sur.

La presencia de trasatlánticos y de cruceristas en la ciudad se ha convertido en habitual durante los últimos años, periodo en el que la llegada de estas embarcaciones no ha parado de incrementarse. Está previsto que en el año 2027 se produzca una subida del 20% en la llegada de estos grandes buques a A Coruña.