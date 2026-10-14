Un retrato artístico de la piel de A Coruña

Vítor Mejuto, con su visión de la Lonja del Gran Sol detrás Quintana

Lugares reconocibles de un simple vistazo, pasados por el prisma de la abstracción y el minimalismo. ‘Vítor Mejuto. A Coruña cidade’ es la nueva exposición de Afundación, comisariada por Fernando Agrasar, en la que el fotógrafo y pintor hace un recorrido por lugares emblemáticos y populares de la urbe herculina para pasarlos por su característico prisma en el que, con un puñado de líneas o formas, le da un giro a esos espacios.

“Cando Vítor recrea, é moi recoñecible; cando se ciñe, moito máis abstracto”, aseguraba Agrasar durante un primer paseo junto a Mejuto por la exposición, que se podrá visitar en la sede coruñesa de Afundación hasta el próximo 9 de enero. Son, en total, siete decenas de piezas creadas entre el año 2020 y el presente 2026, 70 obras con “moitas lecturas” y que Agrasar deja claro que “non son visións de postais”, aunque sean una suerte de representación de la arquitectura de la ciudad coruñesa.

Una de las piezas centrales, en el primer sótano de Afundación, es una composición de 35 obras, prácticamente todas ellas fachadas, como explicaba el propio Mejuto, “un retrato da pel da cidade”, en las que se aprecian diferentes símbolos arquitectónicos de la ciudad.

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Explicaba el proceso de creación el artista, apuntando a la cámara del teléfono móvil, “pese a que son fotógrafo profesional”, aclaraba entre risas para dar ese primer paso que luego se convierte en un “longo proceso de debuxo en libretas, moitos bosquexos”.

Durante el recorrido, Mejuto llega a su representación de la Torre Galicia, donde aprovechó para extender su dedicatoria de la exposición: “Gustaríame dedicar a exposición a Manuel Gallego Jorreto”, apuntaba mientras aclaraba que la obra en sí misma, como buena parte de las mostradas en Afundación son “unha homenaxe ao minimalismo americano”.

Así, el recorrido por los dos pisos que acogen las 70 piezas de Mejuto se convierten en una ruta exprés por A Coruña: desde las torres de Monelos hasta el edificio Ocaso de Plaza de Pontevedra, pasando por la Falperra, San Agustín, la Lonja del Gran Sol o la representación de la vivienda de los años 60 plasmada en el Barrio de las Flores, todo ello aderezado con otros homenajes como el hecho a las galerías comerciales Torres y Saez, a los característicos buses rojos coruñeses o a la refinería, entre muchos otros.

Inauguración

Tras un primer paseo por la exposición tuvo lugar el acto oficial de inauguración, con la participación de Vítor Mejuto y Fernando Agrasar, acompañados por el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet; la coordinadora del área de Cultura de la entidad social y cultural, Marité Cores; y la coordinadora adjunta del área de Cultura, Paloma Vela.

Era precisamente Escotet quien advertía sobre “la necesidad de equilibrar los hallazgos técnicos y el dominio de las infraestructuras con la dimensión psico-emocional vinculada a los espacios urbanos, a los recuerdos, a la memoria y a la psique colectiva”, apunta el presidente de Afundación, al tiempo que añadía que la “verdadera vanguardia urbana” nace “de la capacidad de transformar la técnica en humanismo”, todo esto dicho antes de felicitar a Mejuto por su “síntesis visual”.