El otro pulmón logístico del puerto de A Coruña: maíz, harinas y productos siderúrgicos

Mercancías descargadas en el puerto de A Coruña Javier Alborés

El petróleo y sus productos derivados suponen alrededor del 60% de las mercancías que pasan por el puerto de A Coruña cada año. Esto convierte a Repsol, empresa que gestiona la refinería, en el cliente más importante de la Autoridad Portuaria.

No son los únicos tráficos que transitan por los muelles. El sector alimentario y los productos siderúrgicos también tienen un peso importante, posicionando a los graneles sólidos como el otro motor económico de la dársena.

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Según los datos recopilados por la Autoridad Portuaria en 2025, a la cabeza de estas mercancías destaca el maíz, alcanzando la cifra de 1.156.927 toneladas. Este cereal es una materia prima estrella de la terminal coruñesa, alimentando la fuerte demanda de la industria de piensos y la cabaña ganadera del noroeste peninsular.

A una distancia considerable, pero con volúmenes igualmente relevantes, se sitúan las harinas de soja (572.949 toneladas de harina) y colza (544.273 toneladas de harina). Junto con partidas de pienso y forrajes (121.421 toneladas) y trigo (95.672 toneladas). De este modo, la cadena agroalimentaria consolida al puerto como un enclave estratégico para el sector alimentario.

Productos siderúrgicos

Más allá del sector de productos alimentarios, la actividad industrial pesada también reclama su espacio. La palanquilla (un producto siderúrgico) cuenta con su relevancia al registrar 254.891 toneladas. Le siguen de cerca en el apartado energético y de materias primas el coque verde de petróleo (225.391 toneladas), el carbón y coque de carbón (213.704 toneladas) y el cuarzo (191.591 toneladas).

El cemento a granel, por su parte, aporta una suma combinada de más de 177.000 toneladas, reflejando el pulso firme que el sector de la construcción mantiene dentro de los muelles herculinos.

El registro portuario contabilizó movimientos de menor volumen pero de variedad operativa, tales como cebada (72.114 toneladas), azufre (58.593 toneladas), coque de petróleo calcinado (52.532 toneladas), granito en bloque (90.717 toneladas) y fosfatos (15.929 toneladas).

En el ámbito de la mercancía general, el año pasado destacaron también los envíos de chatarra (5.003 toneladas), maquinaria (8.897 toneladas), tableros de fibras (18.885 toneladas) y de partículas (3.040 toneladas), electrodos (318 toneladas) y pesca congelada (468 toneladas).

La Memoria Anual de la Autoridad Portuaria de A Coruña relativa al ejercicio de 2025 destaca los avances que se lograron en los grandes proyectos estratégicos de la entidad y los récords obtenidos en la cifra de negocio y en el tráfico de cruceros.

En la introducción, el presidente y el director, Martín Fernández Prado y Juan Diego Pérez, respectivamente, subrayan que 2025 fue un muy buen año, fundamentalmente por el desarrollo de los dos principales proyectos: Coruña Marítima y el Puerto Exterior, con importantes avances en ambos casos.