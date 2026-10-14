Paul Pen, autor de 'Fuegos artificiales' | "Después de los 30 hay tiempo para seguir haciendo cosas"

Paul Pen, en las escaleras de la Fnac de plaza de Lugo Quintana

Tras el éxito de novelas como 'El brillo de las luciérnagas' o las adaptaciones a las pantallas de 'El aviso' o 'La casa entre los cactus', el escritor madrileño Paul Pen ha publicado nuevo libro, 'Fuegos artificiales' (Plaza y Janés), una auténtica 'road movie' con dos protagonistas que comparten destino pese a sus enormes diferencias en sus formas de ser o de pensar. Este miércoles visitó A Coruña para presentarlo en la Fnac de plaza de Lugo.

¿Cómo nació ‘Fuegos artificiales’?

Surge de dos ideas que tenía yo ahí rondando, ideas de estas que tiene uno y que en algún momento se agarra a ellas. Y eran la idea de que yo escribiría en algún momento una novela que relatara una fuga por carretera, porque yo desde que vi ‘Thelma y Louise’ y otras ‘road movies’ es un tipo de historia que siempre me ha gustado mucho, el de dos personas que cogen el coche y huyen de todo por carretera. Lo que me faltaba era quiénes eran estas personas que huían por carretera y eso lo uní a otro lugar, porque había fantaseado siempre con escribir una novela ubicada en un internado, porque el internado es como un micromundo que me interesa mucho. Yo suelo escribir novelas de pequeños mundos y gente encerrada y creo que el internado es uno de esos lugares en los que la gente vive como encerrada. Entonces uní estos dos conceptos, alumnos de internado con fuga por carretera y de ahí salió ‘Fuegos artificiales’.

¿Fue muy complicado encontrar a estos dos personajes tan opuestos el uno al otro?

Fue relativamente complicado porque, además, desde el principio yo quise que fueran diferentes, podría haber optado por hacer los muy similares y que huyeran por las mismas razones y no, preferí que fueran casi opuestos, pero muy complementarios. Al final resultan ser muy complementarios porque cada uno de ellos encuentra en el otro lo que no tiene él mismo. Y genera este encuentro entre ellos como una energía nueva que hace que se lancen a esta aventura. Una vez que tuve los perfiles, una vez que decidí que Uve iba a ser un chico más callado, más melancólico, más pensativo, y que Jota iba a ser como un huracán de pura acción y de pura adrenalina, esta mezcla fue la que una vez que los tuve a ellos, la verdad es que la novela fluyó con bastante facilidad.

Además, el espacio que utiliza podría ser un espacio cercano a nosotros, pero también en la otra punta del mundo.

Es algo que suelo hacer en mis novelas por alguna razón. La localización geográfica exacta o concreta nunca me ha gustado darla, en alguna novela sí lo hago, pero en general me gusta que si yo hablo de un internado, no tengo que decir necesariamente dónde estás internado, creo que todos en la cabeza tenemos lo que es un internado. Sí describo mucho los paisajes, por alguna serie de pistas sí se puede saber, en este caso, de qué localizaciones estamos hablando. Esta huida tiene un destino final, que no es ningún spoiler porque es algo que está desde el principio, el destino de la huida es una isla y creo que hay suficientes pistas en el texto para saber a qué isla nos estamos refiriendo, pero nunca la llego a mencionar , porque me gusta que los textos tengan la mayor universalidad posible. Me ocurre lo mismo con los nombres propios, igual que no les pongo nombres propios y que simplemente son Jota y Uve, las localizaciones tampoco van a estar concretadas.

¿Puede ayudar a que el lector se identifique un poco más con lo que está leyendo?

A mi modo de ver sí. Pero bueno, también somos capaces de identificarnos con una historia que transcurra en un pueblo ruso o en un pueblo de cualquier punto de Europa, la literatura tiene esa magia de que nos podemos identificar con una persona que vive en el Londres de 1800. Hay otros escritores que estableciendo localizaciones muy concretas también consiguen esa identificación en el lector, pero bueno, mi estrategia es diferente y por alguna razón me gusta dejarlo más ambiguo en busca de esa universalidad.

¿Cómo está siendo el feedback de los primeros lectores?

Tengo desde el primer día, tengo la suerte de que hay lectores esperando mis novelas, que también he conocido el otro lado, también fui un autor que empezaba y que sacas tu novela sin saber muy bien quién la va a leer. Ahora ya, por suerte, sé que hay gente que está esperando a mi novela ya desde el primer día que sale, hay lectores que la ven ese mismo día y me empiezan a dar feedback gracias a las redes sociales o porque publican reseñas. Y estoy muy contento con la recepción que está teniendo esta historia de Jota y de Uve y me encanta escuchar o leer a mis lectores o a lectores que me conozcan por primera vez, hablar de esta historia como si ya conocieran a Jota y a Uve.

¿Añade presión al escribir el saber que hay alguien hay esperándolo desde el primer día?

No, fíjate que al revés. A mí en lugar de añadirme presión me da más ganas. Precisamente, por lo que te decía de que conozco lo que es escribir un poco sin saber quién te va a leer. Ahora, el saber que hay gente que está esperando mis novelas me da como ganas de escribirlas y de darle a mis lectores lo que pues una historia nueva, porque sé que la están esperando. A mí me da como fuerza y ganas al seguir escribiendo. No siento presión.

Varias de sus obras se han adaptado al audiovisual. ¿Ha hecho eso que cambie su forma de escribir y pensar que además de un libro está creando un universo audiovisual?

No, la verdad es que no me ha afectado, es algo que ocurre de manera natural. Es verdad que mi forma de escribir es visual y es muy estructurada, es muy fácil imaginarse las escenas, además en el orden en el que transcurren en mis novelas. Es cierto que tienen como una adaptación audiovisual bastante fácil, digamos, pero no es algo que yo haga pensando en eso, ni siquiera después de que ha ocurrido, no dejo que eso influya para nada en la historia que quiero contar. De hecho, se me ocurre el caso de una novela anterior mía, ‘La metamorfosis infinita’, que esa la escribí cuando ya se había adaptado ‘El aviso’ y ‘La casa entre los cactus’ y, por ejemplo, ‘La metafosis infinita’, la historia que yo quería contar era una historia muy de diálogo interno, en ese caso quizá era muy poco cinematográfica y esa fue la historia que escribí, porque yo antes que nada y antes de pensar en adaptaciones, mi trabajo es escribir una novela y yo voy a hacer lo que la novela me pida y lo que la historia que yo quiero contar me pida. Si luego resulta que es fácilmente adaptable, bien, pero no es un factor que vaya a influir en mi forma de escribir.

Viajando más atrás en el tiempo, cuando se decantó por la escritura, por crear su primer libro, fue antes de los 30 y se puso esa línea roja de publicarlo antes de cumplirlos.

Sí, fue una especie de ultimátum que me puse porque en aquel momento 30 años me parecían muchos, ahora evidente que ya los he superado por mucho, ahora 30 me parecen muy pocos. Así que no quiero desanimar a nadie que esté cerca de los 30, hay muchos años después de los 30 para seguir haciendo cosas. Pero a mí me sirvió ese ultimátum de “si no escribo la primera novela antes de los 30, ya no voy a perseguir ese sueño”. Me sirvió bastante porque la terminé con 29 y ese fue el comienzo de todo, donde estamos ahora. Así que sí, la verdad es que ese ultimátum mental, que cada uno se marca los suyos propios, a mí fueron los 30 los que me impresionaron en aquel momento, me sirvió para para decir: “Lo tengo que acabar”. Y así acabé la primera novela, ‘El aviso’.

¿Y ya tiene más proyectos en mente?

Sí, sí, yo estoy escribiendo ya la siguiente novela porque cuando yo estoy en esta fase de promocionar y presentar el libro y firmar, realmente el libro ya se terminó hace meses, ya pasó todo el proceso de edición, es decir, que yo terminé esta novela hace tiempo y desde que termino una novela prácticamente empiezo a trabajar en la siguiente, porque quiero mantener un ritmo de publicación bastante regular. Así que sí, ya estoy trabajando en la siguiente.

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