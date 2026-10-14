Patrimonio rechaza la reforma de la lágrima de San Roque
La alcaldesa había decidido licitar la obra sin esperar el informe sobre el edificio protegido
El Ayuntamiento aprobó el dos de septiembre la licitación de la reforma de la Lágrima de San Roque, ese edificio que se encuentra frente a la plaza de España, en la calle San Roque. Sin embargo, Patrimonio ha emitido un informe desfavorable, "atendiendo a criterios técnicos" lo que significa que el Gobierno local tendrá que modificar el proyecto.
Lo habitual es esperar al informe de Patrimonio de la Xunta, al tratarse de un edificio protegido, pero la alcaldesa, Inés Rey, decidió saltarse ese paso porque “no es preceptivo” y aseguró que se ganaría tiempo si se redactaba al informe al mismo tiempo que se licitaba el proyecto.
En ese momento, Rey parecía convencida de que Patrimonio le daría su visto bueno. visto bueno, Rey la descartó: “No tengo ninguna duda de que lo hará, toda vez que está adaptada a las disposiciones legales y cuenta con la aprobación de la Comisión Pepri (que había renovado recientemente con personas de su confianza)”.