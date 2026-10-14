Patrimonio rechaza la reforma de la lágrima de San Roque

Edifici ode la lágr9ima de San Roque, en una reciente Germán Barreiros

El Ayuntamiento aprobó el dos de septiembre la licitación de la reforma de la Lágrima de San Roque, ese edificio que se encuentra frente a la plaza de España, en la calle San Roque. Sin embargo, Patrimonio ha emitido un informe desfavorable, "atendiendo a criterios técnicos" lo que significa que el Gobierno local tendrá que modificar el proyecto.

El Ayuntamiento aprueba reformar la lágrima de San Roque sin el visto bueno de Patrimonio Más información

Lo habitual es esperar al informe de Patrimonio de la Xunta, al tratarse de un edificio protegido, pero la alcaldesa, Inés Rey, decidió saltarse ese paso porque “no es preceptivo” y aseguró que se ganaría tiempo si se redactaba al informe al mismo tiempo que se licitaba el proyecto.

En ese momento, Rey parecía convencida de que Patrimonio le daría su visto bueno. visto bueno, Rey la descartó: “No tengo ninguna duda de que lo hará, toda vez que está adaptada a las disposiciones legales y cuenta con la aprobación de la Comisión Pepri (que había renovado recientemente con personas de su confianza)”.