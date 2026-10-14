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A Coruña

Obdulia Taboadela encabezará la lista del PSOE A Coruña para las elecciones generales

La actual subdelegada del Gobierno desbanca a María Rivas, que tenía el respaldo de Inés Rey

Abel Peña
Abel Peña
14/10/2026 21:26
Toma de posesión de la nueva subdelegada del gobierno Obdulia Taboadela
Obdulia Taboadela, el día de su toma de posesión como subdelegada del Gobierno
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El comité del provincial del PSdeG-PSOE votó esta tarde la lista que presentará para las generales. La encabezará Obdulia Taboadela, actual subdelegada del Gobierno, que ya había sido diputada en los anteriores comicios, y no María Rivas, anterior subdelegada y funcionaria municipal, la opción que apoyaba Inés Rey, y que estuvo presente en la votación en su calidad de secretaria general de la agrupación socialista local de A Coruña. "Aprobada por aclamación", aseguró un testigo presencial. 

La lista, que funciona mediante el sistema de cremallera, que es obligatorio desde 2024, para que haya paridad sexual. Conviene no olvidar que en las generales del 2023 los socialistas consiguieron dos diputados. Es decir, que la elección de Taboadela hacía muy difícil que Rivas entrara en las listas. 

El puesto número dos al Congreso lo ocupa Julián Reina, de Ferrol, y el tercero, Ana Alvite, de Barbanza y secretaria xeral de las Xuventudes Socialistas; el cuarto es Jorge Romero, de Porto do Son. En cuanto al Senado, tampoco figura Rivas, y la lista la encabeza Sindo Guinarte (su suplente es María Montserrat García, de As Pontes). El número dos es Cristina Pardo, de concejala de Participación Ciudadana de Culleredo

La agrupación socialista coruñesa del PSdeG-PSOE había aprobado este martes, en una asamblea extraordinaria a la que acudieron menos de un centenar de militantes, la propuesta de nombres para componer la lista a las generales por A Coruña, pero ayer, al contrario de lo que sucedió hoy, no hubo votación

Asamblea del PSOE A Coruña
Asamblea de la agrupación del PSOE de A Coruña, ayer

Entre los nombres que enviaron los coruñeses para que tomara en consideración la agrupación provincial se encontraban María Rivas,  Elena Sarmiento, Obdulia Taboadela, Ángel Iglesias Fernández y Julio Ransés. También se incorporaban candidatos de otras agrupaciones: Jesús Fernández Díez por Oleiros, María Montserrat García por As Pontes de García Rodríguez, e Inés Ramos por Laracha.

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