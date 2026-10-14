Los profesores, preocupados ante los cambios en la PAU: “Si no se exige, el alumno no da”

Alumnos en la presentación de la PAU 2026, en la Universidad de A Coruña Quintana

El informe PISA reveló el pasado mes de septiembre una caída generalizada del nivel educativa en toda España. También en Galicia, donde se registraron los datos más bajos de los últimos veinte años. En el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se observa un retroceso de las competencias en ciencia, matemáticas pero, sobre todo, en comprensión lectora. Este último aspecto es el que ha provocado que la mayoría de comunidades españolas hayan optado por eliminar uno de los bloques básicos del examen de Lengua Castellana: el comentario de texto. En su lugar, se pedirán preguntas independientes que antes estaban integradas en el propio comentario. Aunque por ahora este no es el caso de Galicia, los profesores se muestran preocupados y no descartan cambios similares de cara al examen de 2027.

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En realidad, si bien la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ya publicó en su web las primeras modificaciones en los modelos de examen de la próxima PAU, estos cambios todavía no fueron comunicados a los docentes. Es el caso de María Jesús Pico, profesora de Lengua Castellana y Literatura en el IES Salvador de Madariaga, quien valora el modelo competencial creado en los últimos años, pero rechaza cualquier variación que involucre la desaparición total o parcial del comentario de texto: “Cualquier cambio me da miedo, pero quitar el comentario de texto sería una auténtica aberración. Si no se exige, el alumno no da”, expone.

Según Pico, la falta de comprensión lectora y las dificultades para escribir y expresarse en la actualidad son aspectos que en su larga trayectoria docente nunca antes había visto. “Hay mucha presión para aprobar al alumnado y eso antes era impensable. Si pongo ahora un examen de hace quince años, no aprueba nadie”, comenta la docente.

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Cambios a última hora

Los nuevos modelos publicados por la CIUG plantean las modificaciones más sustanciales en las materias de Lengua Castellana y Lingua Galega. En la primera, reducen la puntuación de Literatura (de 2 a 1,5) y se amplía la puntuación tanto en el propio comentario –pierde medio punto el comentario crítico pero se pide un resumen con las principales ideas del texto– como en la gramática. En el caso de Lingua Galega, se da más peso a la redacción, con una ampliación en la extensión aproximada en el texto de opinión.

Sin embargo, este no será el modelo sobre el que trabajen los docentes de cara a preparar a los estudiantes para el examen. Por lo menos por ahora. “No caso de Galego ás veces estamos un pouco perdidos porque as modificacións van saíndo moi encima do exame. O ano pasado sacaron o modelo a falta de poucos meses. Intentamos preparar aos alumnos segundo os modelos, pero moitas veces é difícil”, sentencia Leticia Quintás, profesora de Lingua Galega y compañera de Pico en el instituto de paseo de Ronda.

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