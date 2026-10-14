Los niños del Raquel Camacho de A Coruña y el Vales Villamarín de Betanzos ya se vacunan contra la gripe en sus colegios

Belén do Campo, durante su visita al Raquel Camacho, donde se llevó a cabo la vacunación escolar contra la gripe Moncho Fuentes

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, junto con la directora territorial de la Consellería de Sanidade, Cristina Pérez, visitaron este miércoles el CEIP Raquel Camacho, en A Coruña, y el CEIP Francisco Vales Villamarín, en Betanzos, para supervisar el desarrollo del programa piloto de vacunación frente a la gripe en los centros educativos y conocer los avances en su implantación.

En el caso concreto del CEIP Raquel Camacho de A Coruña entre el lunes y hoy martes fueron vacunados más de 150 niños y en el caso del Vales Villamarín de Betanzos la jornada de vacunación se inició hoy y se prolongará hasta mañana jueves y la previsión es vacunar la más de 250 jóvenes.

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La iniciativa, impulsada conjuntamente por las consellerías de Sanidad y de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, comenzó el pasado 13 de octubre en los colegios participantes y tiene como objetivo facilitar la inmunización de la población infantil, acercando la vacunación al ámbito educativo y favoreciendo la prevención de las infecciones respiratorias.

Este año, el programa se amplía a un total de 75 centros educativos, 20 más que en la campaña anterior, distribuidos por las siete áreas sanitarias gallegas y con presencia de entornos urbanos, semiurbanas y rurales. La previsión es llegar la 26.536 niños, alrededor de 7.500 más que en la campaña precedente con el objetivo de alcanzar una cobertura infantil del 60%.

Un momento de la vacunación en el Raquel Camacho Moncho Fuentes

Do Campo recordó que el pasado año la Consellería de Sanidad puso en marcha esta experiencia piloto en centros educativos, en los que se administró la vacuna intranasal a 9.668 alumnos y alumnas de 55 colegios, alcanzando una participación del 51%.

La delegada subrayó que la vacunación en los centros educativos permite facilitar el acceso a la inmunización y acercar la prevención a las familias, al tiempo que se evita que tengan que desplazarse a los centros sanitarios para este fin. La iniciativa mantiene la administración de la vacuna intranasal, sin necesidad de pinchazo, para el alumnado de entre 3 y 11 años.

En los colegios participantes, la vacunación se ofrece de manera voluntaria. Los equipos de enfermería de las distintas áreas sanitarias se desplazan a los centros educativos para administrar las dosis, después de que las familias entreguen el consentimiento informado firmado. Antes de la inmunización, los profesionales sanitarios revisan la historia clínica de los menores para comprobar que cumplen los requisitos médicos necesarios.

Doce centros en el área sanitaria de A Coruña y Cee

En el área sanitaria de A Coruña y Cee participan doce centros educativos dando acceso a la vacunación la 6.606 chicos. En el ayuntamiento de A Coruña están incluidos el CEIP Raquel Camacho, el CEIP Eusebio de A Guarda, el CEIP María Barbeito y Cerviño, y el CPR Hogar de Santa Margarita.

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A estos se suman el CEIP Francisco Vales Villamarín de Betanzos; el CEIP Ponte dos Brozos, de Arteixo; el CPR Andaina y el CPR Montespiño, de Culleredo; y el CPR Hijas de Cristo Rei, de Oleiros.

En la zona de Bergantiños-Costa da Morte están incluidos en este programa el CEIP Ramón Otero Pedrayo, de A Laracha; el CEIP Fogar, de Carballo y el CPR Nosa Señora do Carme, de Fisterra.

La visita se enmarca en la campaña de inmunización frente a la gripe y al covid impulsada por la Xunta, que comenzó el pasado 28 de septiembre y que incorpora como principales novedades la ampliación de la vacunación antigripal de alta carga a las personas de entre 65 y 69 años y la extensión del programa piloto de vacunación escolar hasta los 75 centros educativos.

Belén do Campo, durante su visita al Vales Villamarín Moncho Fuentes

Al margen del proyecto piloto escolar, ayer martes también se inició en los centros la vacunación para toda la población infantil, desde los 6 meses a los 11 años. El próximo lunes 19 de octubre se extenderá a las personas de 70 o más años y a los profesionales sanitarios. Posteriormente, el 2 de noviembre, la Xunta continuará con la vacunación de las embarazadas y el día 9 de noviembre con las personas a partir de 60 años. La campaña se organiza de manera progresiva, comenzando en las residencias de mayores y en los centros de atención a personas con discapacidad, para posteriormente incorporar los distintos colectivos.

La campaña mantiene también la vacunación infantil frente a la gripe desde los seis meses hasta los 11 años, con la vacuna intranasal como opción preferente, evitando así el pinchazo. Además, la Xunta inició el pasado 21 de septiembre la campaña de inmunización infantil frente al virus respiratorio sincitial, con el objetivo de proteger a los lactantes frente a una de las principales causas de infección respiratoria y hospitalización durante los primeros meses de vida.

Finalmente, Belén do Campo recordó que la campaña frente a la gripe y al covid se dirige especialmente a las personas mayores, a la población infantil, a las mujeres embarazadas, a los profesionales sanitarios y a las personas con condiciones de riesgo. Entre los objetivos de cobertura figuran alcanzar por lo menos el 60% en la población infantil, en las embarazadas y en los trabajadores sanitarios, así como un mínimo del 75% de vacunación frente a la gripe en las personas de 60 o más años.