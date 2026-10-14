El hombre acusado de vejar y estrangular hasta la muerte a su mujer en el barrio de Labañou EFE

Tres de los cuatro hijos de una mujer asesinada en A Coruña en agosto de 2024 han acusado a su padre de tener un carácter agresivo y machista y de haberla agredido físicamente en varias ocasiones anteriores.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de a Coruña ha acogido la primera sesión del juicio, que se extenderá hasta el final de la semana que viene, contra un hombre de 78 años acusado de haber matado a su mujer, entonces de 74 años, el 2 de agosto de 2024 en su domicilio, en la coruñesa avenida de Gran Canaria.

Durante la sesión han declarado los hijos del matrimonio, que han relatado "un carácter bastante fuerte, intolerante", "machista y agresivo", totalmente controlador con ella.

La fallecida aparecía a veces con moratones y en alguna ocasión presenciaron alguna agresión física de él a ella, incluso que él repetía continuamente frases como "Me vas a meter en la cárcel".

Han apuntado a la posibilidad de que aquella noche él la hubiese emborrachado a la fuerza, pues ella les había manifestado: "Yo no tengo ningún problema de alcohol, el único problema que tengo es con tu padre y para aguantarlo tengo que hacerlo, para olvidarme de que tengo a la pesadilla en casa", ha señalado el hijo mayor.

En ese punto, el acusado se ha enfrentado verbalmente con el testigo, por lo que ha sido retirado de la sala durante el resto de declaraciones tras múltiples interrupciones durante la jornada.

Una de las hijas del matrimonio ha detallado que su madre le había dicho que él era malo y que una vez la había amenazado con un cuchillo.

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Otra de las hijas ha desvelado que cuando le preguntaron qué había pasado, él se limitó a contestar que habían discutido y que "hacía un año que no la tocaba" -en referencia a agresiones físicas-. Una cuarta hija ha optado por no declarar.

El vecino de arriba ha dicho que era "habitual" oír insultos entre ellos y que aquella noche escuchó cómo él la llamaba borracha y le decía que por su culpa acabaría en la cárcel.

Varios agentes de la Policía Nacional han declarado que los distintos testimonios apuntan a un "ambiente hostil" en el domicilio, sobre todo hacia ella, y que él, durante el levantamiento del cadáver, mostró los vídeos de ella tirada. "No parecía estar muy afectado por la muerte de su esposa", ha agregado uno de ellos.

La defensa, en su exposición previa, ha incidido en que no había denuncias previas y ha asegurado que él desarrolló durante más de treinta años "un rol de cuidado y soporte", que ha vinculado con un supuesto consumo excesivo de alcohol de la mujer, que aquella noche estaba en un estado de embriaguez severa, con 2,85 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según esta parte, "sin intervención violenta alguna" por parte del procesado, la fallecida sufrió una caída de la cama y su marido le dio una almohada y una manta, sin "agresión alguna ni golpes" y después ella murió de forma accidental, asfixiada sin intervención externa.

El acusado ha pedido la palabra: "Yo tengo mucho que decir", ha manifestado, aunque la presidenta del tribunal le ha recordado que había pedido declarar el último día y tendrá que esperar hasta entonces.

Las acusaciones -la Fiscalía, tres particulares por tres de los cuatro hijos del matrimonio y la Xunta como acusación popular- descartan esta tesis de la defensa, pues se remiten al informe forense que habla de asfixia por estrangulamiento y acusan al procesado de asesinato, con agravantes como parentesco y género, además de ensañamiento en uno de los casos, por lo que elevan la petición de pena hasta los veinticinco años de prisión.

Además, añaden unos vídeos que grabó el acusado aquella noche, antes del fallecimiento, de su mujer tirada en el suelo, en los que la insulta y le dice que por su culpa iba a acabar en la cárcel, por lo que añaden un año y medio de prisión por injurias junto con un delito contra la integridad moral.