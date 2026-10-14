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A Coruña

Literatura, música, arte y cine en un mismo encuentro: así será la segunda edición de CoruñArt

La feria cultural se celebrará el sábado 7 de noviembre, en el Fórum Metropolitano

Dani Sánchez
Dani Sánchez
14/10/2026 14:19
Un momento de la presentación de la segunda edición de CoruñArt, esta mañana, en el Fórum Metropolitano
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La Feria de las Industrias Culturales y Creativas CoruñArt regresará a la ciudad el sábado 7 de noviembre. En esta ocasión, será el Fórum Metropolitano el lugar que acogerá el encuentro cultural que mezcla, en un mismo espacio, lo mejor de la literatura, la música, el arte y el cine y en el que profesionales, empresas, entidades y público en general podrán encontrarse alrededor de una cultura extendida como industria, profesión y motor activo. La nueva edición fue presentada en la mañana de este miércoles en el propio Fórum Metropolitano en un acto en el que participaron Iria Mejuto, Tomás 'Tomi' Legido y María Nieto, codirectores de CoruñArt; Natividad González, diputada del área de Cultura de la Diputación; y Gonzalo Castro, concejal de Cultura en el Ayuntamiento.

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Según avanzó Tomi Legido, en la cita, que "reunirá todos os sectores culturais da cidade e da provincia", se celebrarán mesas redondas y ponencias con el objetivo de "espallar a idea de cultura inclusiva". Por su parte, Gonzalo Castro, recordó "o acerto inmenso" que supone que esta cita se celebre en lo que era "un espazo degradado que a cultura convertiu no que é ahora". "Unha cidade non constrúe un ecosistema cultural forte só por acoller moitos eventos. Constrúeo cando dá continuidade aos proxectos, coida os seus profesionais e abre espazos de encontro coa cidadanía", señaló el edil.

La programación

En esta segunda edición, además, participará la Academia Galega do Audiovisual, quien proyectará las obras ganadoras de los Premios Mestre Mateo, en un momento simbólico, a las puertas del 30 aniversario de los galardones. Así, CoruñArt contará también con la colaboración de la Escola de Imaxe e Son de A Coruña, abriendo una ventana específica a los nuevos talentos emergentes y reforzando una de las vocaciones del proyecto: "ofrecer oportunidades e visibilidade ás persoas que están comezando a construír a súa traxectoria profesional dentro das industrias creativas".

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CoruñArt abre también el plazo para que empresas y entidades sin ánimo de lucro vinculadas a las industrias culturales y creativas soliciten un espacio expositivo durante la feria a través de los formularios habilitados por la organización. Estos espacios permitirán presentar proyectos, productos y servicios y establecer contacto tanto con otros profesionales como con el público asistente, recuperando una de las vertientes que ya formaron parte de la primera edición, cuando el mercado cultural reunió empresas, entidades, colectivos y profesionales para mostrar y vender directamente su trabajo.

El programa completo de CoruñArt 2026, así como los nombres de los profesionales y artistas participantes y los detalles de las diferentes actividades, se darán a conocer en los próximos días.

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