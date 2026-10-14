León XIV concelebra una misa en el hospital Gemelli en su primer día de convalecencia

Visita del papa León a España (12.06) EFE

El papa León XIV concelebró este miércoles una misa en una sala de la décima planta del Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece ingresado tras ser operado el martes de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón, según informaron fuentes vaticanas.

El pontífice fue sometido el martes por la tarde a una intervención quirúrgica en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.

Durante su convalecencia, León XIV permanece en la décima planta del hospital, pero no en el apartamento que habitualmente se reserva a los papas durante sus hospitalizaciones, ya que este se encuentra en obras de reestructuración.

Por este motivo, la misa se celebró en una sala habilitada para la ocasión, dado que la capilla que se utiliza habitualmente para las celebraciones religiosas de los pontífices durante sus estancias en el Gemelli también se encuentra en una zona afectada por las obras.

El papa pasa una noche tranquila tras ser operado de un tumor en el pulmón Más información

El Vaticano prevé que el papa permanezca ingresado durante aproximadamente una semana y ha cancelado sus compromisos oficiales hasta el próximo 20 de octubre, aunque la duración de la hospitalización dependerá de su evolución clínica.

Según el último parte médico difundido este miércoles por la Santa Sede, León XIV presenta una evolución posoperatoria normal y que los análisis de sangre y la radiografía de tórax que le han hecho hoy arrojan valores "dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada".

El pontífice ha comenzado a caminar, ha realizado fisioterapia respiratoria y ha retomado su alimentación habitual, con el desayuno y el almuerzo, según la misma fuente.

Una técnica coruñesa para operar al papa León XIV Más información

Por el momento, los partes médicos no hacen referencia a próximos tratamientos y queda por conocer los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos recuperados en la intervención, para posibles tratamientos.