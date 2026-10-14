Las especies invasoras como las velutinas proliferan sin un invierno duro que acabe con ellas

Nidos de avispa velutina retirados este año Germán Barreiros

El calor es beneficioso para la proliferación de toda clase de insectos, incluidos los foráneos, que llevan tanto tiempo en A Coruña que han hecho bueno el lema “la ciudad en la que nadie es extranjero”. Santiago Vázquez, vicepresidente del Grupo Naturalista Hábitat, reconoce que las velutinas y el picudo rojo están abundando.

Especialmente, las avispas asiáticas. “Lo más limitante para estos insectos son los inviernos fríos duros, en los que la reina puede aletargarse e incluso morir. En los últimos años hemos tenido primaveras frías y lluviosas y eso ha matado a muchas”, explica Vázquez. De hecho, las estadísticas de Bomberos en cuanto a retirada de nidos de velutina muestran un importante desplome el pasado año.

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Los datos son reveladores: si en 2023 se comprobaron y/o retiraron 137, en 2024 se desplomaron hasta 44 y el año pasado bajaron aún más a 35. Se toman medidas preventivas de forma rutinaria, como trampas, o se retiran e inutilizan tantos avisperos como es posible, a veces empleando armas de aire comprimido que permite disparar el veneno al nido. La Xunta celebra una campaña de retirada de nidos cada temporada. Pero el factor más importante ha sido el meteorológico, asegura Vázquez, de ahí que el tiempo suave sea una preocupación.

Lo mismo pasa con el picudo rojo que ha devorado sin piedad casi todas las palmeras de A Coruña. Por el momento, el Ayuntamiento ha conseguido evitar que parasiten el palmeral de Méndez Núñez aunque, a medida que escasean más y más los árboles que necesitan, es evidente que el asedio será mayor y los expertos advierten de que tendrá consecuencias.

En el rural

El problema no se limita a la ciudad: las plagas cada vez se adueñan más del rural. La polilla del boj devora estos arbustos y han aparecido nuevos parásitos que devoran los cultivos, como gusanos en el caso del maíz. Para eliminarlos es necesario emplear biocidas.

Para Hábitat, la administración llega tarde y mal a prevenir estas colonizaciones de especies foráneas, a pesar de los avisos de asociaciones como ésta y Adega. Pasado un tiempo, erradicarlas se convierte en un objetivo irreal, y solo cabe esperar contenerlas para limitar así el daño que pueden hacer al ecosistema.