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A Coruña

Lage Tuñas contradice al Adif sobre la gestión del parking de la intermodal: "O Concello non renunciou a nada"

El portavoz del Gobierno local explicó que el administrador ferroviario trasladó una propuesta al Ayuntamiento pero que, por ahora, "é un asunto que está aberto"

Dani Sánchez
Dani Sánchez
14/10/2026 13:34
Jose Manuel Lage Tuñas . Lage Tuñas hace declaraciones sobre los presupuestos
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La estación intermodal de A Coruña vuelve a abrir la guerra entre administraciones. Esta vez, no será por las obras, los plazos o incluso su polémico diseño final, sino por el futuro aparcamiento de la construcción. Según el convenio firmado en 2021 por el Ministerio de Transportes, Adif, Xunta y Ayuntamiento, el Gobierno autonómico era el encargado de levantarlo y el administrador ferroviario de recepcionarlo. Una vez construido, éste cedería su explotación durante veinte años al Consistorio, y una vez finalizado el plazo, sería devuelto al Adif. No obstante, tal y como pudo conocer este diario el pasado martes, el Ayuntamiento dejaría de estar interesado en asumir dicha gestión y, en su lugar, explotaría el servicio Saba, adjudicataria de la red de aparcamientos de las estaciones del Adif. Algo que negó en la mañana de este miércoles el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, quien explicó que, por el momento, "o Concello non renunciou a nada".

Entrada y salida del aparcamiento actual de la estación de tren y parte del parking de la futura intermodal

El Ayuntamiento renuncia a la gestión del parking de la intermodal

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Según comentó Lage Tuñas en Junta de Gobierno Local, el administrador ferroviario trasladó una propuesta al Ayuntamiento. Sin embargo, "é un asunto que está aberto". El portavoz municipal hizo hincapié en que el acuerdo firmado con el Adif "é bastante amplo" y que, además, "xa está explotando o conxunto de aparcamentos nas estacións intermodais". No obstante, por ahora, "o Concello está escoitando", por lo que, "pode haber acordo ou pode non habelo", sentenció.

Por su parte, fuentes del administrador ferroviario comentan que en estos momentos se esta negociando la liquidación de dicho convenio, de tal manera que la gestión del aparcamiento recaiga en el Adif. Así, en cuanto esté listo el nuevo convenio, Saba dispondrá de los elementos necesarios para la explotación del aparcamiento de la intermodal (cartelería, control de accesos, cobros, etc…), que permita la puesta en explotación del mismo.

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Modificación del proyecto

En realidad, tanto el Ayuntamiento como el Adif preveían sacar un gran rendimiento económico en el parking. De hecho, en diciembre del pasado año 2025 se aprobaba en pleno una modificación del convenio suscrito con la Xunta y el Adif para el desarrollo de la estación intermodal en el que se ajustaba la redistribución de las plazas de aparcamiento. De esta manera, de las 300 plazas previstas, se pasó a 566. La mayor parte del sobrecoste fue asumido directamente por el administrador ferroviario y la inversión total de las obras en la zona se elevó a los 45,3 millones, es decir, 2,5 más de lo inicialmente previsto.

Además, durante esta cesión el Ayuntamiento podría subarrendar la utilización de 70 plazas de aparcamiento por un periodo máximo de 50 años. Cada uno de estos estacionamientos tendrían un precio de unos 40.000 euros, por lo que el Consistorio podría generar hasta tres millones de euros de beneficio, así como otros 4,5 que espera ingresar por el adelanto del canon que deberá pagar la empresa que resulte adjudicataria de la explotación del aparcamiento subterráneo.

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