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A Coruña

La Policía Nacional actúa en un narcopiso de Agra do Orzán

Abel Peña
Abel Peña
14/10/2026 10:22
Punto negro Alcalde Lens Agra do Orzan
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El viernes pasado, la Policía Nacional detuvo a dos sospechoso de tráfico de drogas en un piso de Alcalde Lens, en Agra do Orzán. Los agentes se incautaron de cocaína, hachís y algo de dinero en efectivo. En el propio piso cortaban la droga y la repartían en dosis, así que el registro sacó a la luz toda clase de objetos, como pesas o bolsitas.

Pero también se incautaron de bienes robados, como 15 teléfonos móviles, herramientas, una tablet y un patinete que presuntamente habrían obtenido como pago de la droga. El juez ordenó el ingreso en prisión de los dos traficantes. 

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