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A Coruña

La nave taller de la Autoridad Portuaria de A Coruña se somete a una reforma 

​El contrato de las obras tiene un importe de 484.000 euros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
14/10/2026 13:28
Mercancía descargada en el puerto de A Coruña
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La Autoridad Portuaria de A Coruña acomete las obras de reforma de la nave taller, una actuación orientada a mejorar la eficiencia energética del edificio y, de forma complementaria, a reordenar y unificar servicios actualmente dispersos en otras naves, creando nuevos espacios de almacenamiento y trabajo.

Además, se incorporan soluciones avanzadas orientadas a la sostenibilidad, como la instalación de un sistema fotovoltaico de autoconsumo, que contribuirá a disponer de un edificio de bajas emisiones.

El contrato tiene un importe de 484.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución estimado de seis meses, con financiación de la Unión Europea a través del programa Feder, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. La intervención contempla una profunda redistribución de los espacios interiores, con el fin de adaptar la nave ubicada en San Diego a las necesidades operativas actuales.

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