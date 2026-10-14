Duscher trata de llevarse la pelota entre Galleti y Juanele

Hace 25 años en 2001, el Deportivo ganó por 2 goles a 1 al Zaragoza con dos tantos de Diego Tristán; hace 50 años, en 1976 una mujer fue agredida con 14 puñaladas por su marido y tuvo que recibir 100 puntos; hace 75 años, en 1951, un vecino de La Coruña denunció el robo de su cartera con 220 pesetas en metálico y un décimo de Lotería valorado en 100 pesetas; y hace 100 años en 1926, el director de primera Enseñanza, Suárez Somontes visitó las instalaciones del Banco Pastor.

Portada de El Ideal Gallego del 14 de octubre de 2001

Hace 25 años | Dos goles de Diego Tristán dan al Deportivo el triunfo y el liderato

El Deportivo venció en el campo del Zaragoza (1-2) con dos goles de Diego Tristán y se colocó líder provisional a la espera de lo que ocurra en los partidos que quedan por jugar. Los coruñeses dominaron durante la mayor parte del encuentro, pero acabaron defendiendo el resultado y tratando de salir al contraataque, pues en los últimos diez minutos jugaron con un hombre menos por la expulsión de César. El desarrollo del partido y los apuros finales impidieron que Irureta diese entrada a Djalminha. Por otra parte, más de la mitad de las plazas del aparcamiento de Os Mariñeiros ya están vendidas. La colocación del cierre metálico que delimita parte del solar donde se construirán los garajes ha disparado la demanda. En los últimos días se han efectuado 100 reservas.

Hace 50 años | Una mujer recibe 100 puntos tras asestarle su marido 14 puñaladas

Una mujer de 30 años fue agredida con un cristal en la cara por el hombre con el que estuvo amancebada. Este le infirió hasta 14 cortes y trasladada a la Residencia Municipal de Labaca tuvieron que darle 100 puntos. Los hechos ocurrieron en los Jardines de Méndez Núñez. La agredida lo había abandonado por malos tratos, amenazas y sustracción de 83.000 pesetas.

Por otra parte, una nueva talla para el salón de sesiones del Palacio Municipal de María Pita fue entregada por el autor, el escultor Ladislao Stern, construida sobre un dibujo del pintor José Ramón. La talla representa la llegada de los Reyes Alfonso XII y María Cristina a La Coruña, en 1833, para inaugurar el ferrocarril de la línea con Madrid.

Hace 75 años | Roban a un vecino la cartera con 220 pesetas y un décimo de Lotería

En las proximidades de la Caja de Ahorros, mientras aguardaba la llegada del trolebús, un vecino de esta ciudad, de 56 años, domiciliado en Santa Margarita, pudo apreciar la falta de la cartera conteniendo 220 pesetas en metálico, un décimo de Lotería de 100 pesetas y documentación. Sospecha el interesado que la sustracción fue llevada a cabo aprovechando la aglomeración de público que en aquella parada intentaba tomar el trolebús y los autocares cree fueron testigos de una operación que acababa de realizar momentos antes en la Caja de Ahorros.

Por otro lado, un hombre de 72 años, formuló una denuncia en la Comisaría de Policía al serle robado un reloj de bolsillo sospechando que sean autores tres clientes que estuvieron en su establecimiento.

Hace 100 años | Suárez Somontes visita en La Coruña las instalaciones del Banco Pastor

El señor Suárez Somonte visitó varias escuelas de esta ciudad, saliendo complacido de la visita. También estuvo en los jardines de Méndez Núñez deteniéndose ante el monumento a Concepción Arenal.

El director general de primera Enseñanza, señor Suárez Somonte, acompañado del secretario particular y los seros del Valle, Arias y Toubes visitó las oficinas del Banco Pastor. Después de intercambiar saludos con los directores señores Rodríguez Pastor y Barrié, dirigidos por el último y el secretario de la Junta provincial de primera Enseñanza, subieron a la azotea del espléndido edificio, admirando desde allí la hermosa perspectiva que La Coruña ofrece. El señor Suárez Somontes hizo de nuestra ciudad grandes elogios, mostrándose cautivado de tanta belleza.