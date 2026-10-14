Fundación Meniños presenta ‘30 historias. 30 años’ para celebrar tres décadas de trabajo

Carla Console y Verónica Ribadulla de la Fundación Meniños Quintana

La Fundación Meniños presentó, en el Club Cámara Noroeste, ‘30 historias. 30 años’, la acción con la que la entidad conmemora sus 30 años de trabajo por los derechos de la infancia y la adolescencia en Galicia, Asturias y Castilla y León. Reunió a algunos de los protagonistas de este proyecto audiovisual, treinta voces que, desde ángulos muy distintos, han marcado el camino a lo largo de tres décadas.

Con motivo de su 30 aniversario, Fundación Meniños ha recogido los testimonios de treinta personas que, de una u otra forma, han acompañado a la entidad en su trabajo por la defensa y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad. Familias, profesionales, personas voluntarias y colaboradores dan forma a un mosaico de historias que refleja la evolución de la Fundación desde su nacimiento hasta la actualidad.

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El resultado es una serie de piezas audiovisuales que se irán presentando progresivamente en los próximos meses y que arrancan con este acto público de presentación que contó con la presencia de la directora general de Fundación Meniños, Verónica Rivadulla, y el director general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, Jacobo Rey.