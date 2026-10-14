Estas son las actuaciones que van llenando la programación de Maré, la nueva sala de conciertos de A Coruña

Interior de la nueva sala Maré

Maré, la flamante nueva sala de conciertos de A Coruña, en el local que era el antiguo Dux, sigue llenando su programación de otoño. Tras el anuncio del concierto del dj Roger Sánchez como atractivo de Halloween, este miércoles ha llegado el de la artista Gara Durán y la incorporación de los tardeos de Mestizo.

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Gara Durán llegará a Galicia en abril con dos conciertos en los que presentará en directo el universo de GARA, su primer álbum. La artista actuará el 23 de abril en la Sala Supersonic de Vigo y el 24 de abril en la Sala Maré de A Coruña, dos citas que forman parte de su primera gira de salas y que supondrán una oportunidad para descubrir de cerca una de las propuestas emergentes más personales del pop actual.

A sus 26 años, Gara Durán ha construido una identidad artística propia a través de canciones en las que vuelca sus experiencias, emociones y vivencias. Escritora, compositora y productora de su propia música, la artista reúne en GARA las distintas caras de un universo creativo que ahora traslada por primera vez al directo en toda su dimensión, acompañada de banda completa.

El repertorio propone "un viaje emocional que transita entre la luminosidad y la nostalgia, el enamoramiento y la pérdida, la amistad y las incertidumbres de una generación que aprende a vivir mientras todo sucede. Una combinación de melodías envolventes, sensibilidad y matices que permite a Gara Durán explorar diferentes registros y conectar con el público desde la honestidad de sus composiciones".

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Aunque su trayectoria todavía es corta, Gara Durán ha comenzado a hacerse un hueco junto a algunos de los nombres que están definiendo el pop de su generación.

Tras su actuación en Primavera Sound, MondoSonoro destacó la sensibilidad que caracteriza a la artista y que "la eleva en directo", mientras que Los40 ha subrayado su "enorme sensibilidad para escribir" y una sonoridad con identidad propia.

Los conciertos de Vigo y A Coruña permitirán acercarse a una artista que convierte lo cotidiano en materia musical y que encuentra en la intimidad de sus canciones una forma de conectar con quienes las escuchan. Las entradas están a la venta a través de artmusicagency.es.

Mestizo, el tardeo más popular

A la programación de Maré se une también el tardeo más popular de los últimos tiempos en A Coruña, de la mano de Mestizo. El proyecto dice adiós a El Andén, en los bajos de Riazor, para trasladarse a Maré durante la temporada de otoño e invierno para llenar de música las jornadas dominicales.

“Más que nada Mestizo es house, afrohouse y latinhouse. Es una alternativa que no se puede encontrar en ningún otro sitio de la ciudad, solamente en alguna Wake Up de Pelícano”, explican sus organizadores.