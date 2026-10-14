Empresas exploran oportunidades de negocio en Marruecos de la mano de la Cámara de Comercio de A Coruña

El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, y el director, Manuel Galdo Quintana

La Cámara de Comercio de A Coruña organizó entre finales de septiembre y principios de octubre una misión comercial multisectorial a Marruecos, una acción integrada en el Plan Foexga 2026 que permitió a seis empresas gallegas explorar nuevas oportunidades de negocio y establecer contactos comerciales en uno de los mercados más dinámicos del norte de África.

En esta iniciativa participaron representantes de sectores tan diversas como los invernaderos, el material de construcción, los servicios educacionales, la consultoría en certificaciones y homologaciones, la maquinaria agrícola y los equipos para limpieza industrial.

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Para la organización de las agendas de reuniones y la identificación de potenciales clientes y colaboradores locales, la Cámara contó con el apoyo de la Antena Igape en Casablanca, lo que permitió a las empresas mantener encuentros comerciales adaptados a sus intereses y objetivos de internacionalización.

Experiencia positiva

La Cámara de Comercio explica que Marruecos continúa consolidándose como "un mercado de interés" para las "empresas gallegas" gracias a su "proximidad geográfica", sus "conexiones logísticas con España y el desarrollo de importantes proyectos industriales y de infraestructuras".

"Sectores como la agroalimentación, la pesca, el naval y su industria auxiliar, las energías renovables, la gestión del agua y los residuos, la construcción, la logística y las soluciones tecnológicas ofrecen actualmente un amplio potencial para la actividad empresarial gallega", asegura.

También destaca que "el crecimiento de la capacidad industrial del país" genera "una creciente demanda de maquinaria, equipamiento, tecnología y servicios especializados", abriendo oportunidades tanto para la exportación como para el desarrollo de acuerdos comerciales, distribución y colaboración empresarial.

La Cámara también señala que los resultados de esta misión han sido valorados de forma "muy positiva" por las empresas participantes, que han destacado el "interés de los contactos mantenidos y las posibilidades de desarrollo comercial detectadas durante su estancia en Marruecos".