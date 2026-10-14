El Oscar de la magia se viene para A Coruña y Melide: “Estamos en shock”

El mago coruñés Joshua Kenneth en acción

Desde los años 90 se entregan en Francia las Mandrake d’Or, consideradas por muchos los Oscar del mundo de la magia. Juan Tamariz, David Copperfield, Penn & Teller, Luis de Matos, Criss Angel... la lista de reconocimientos es extensa y este 2026 incluirá a dos gallegos. El coruñés Joshua Kenneth y el melidense Dani Polo recibieron esta semana la noticia de que serán reconocidos en el Casino de París el próximo lunes 19 de octubre.

“Estamos en shock”, asegura Polo. “Estaba repasando los nombres a los que se lo han dado desde 1990... es gente a la que admiramos muchísimo, que siempre han sido referentes”, comenta y le completa Kenneth: “Es de esas cosas que dices ‘Cómo molaría estar allí algún día’ y ese día es hoy, un lunes, espectacular”, asegura entre risas.

El mago coruñés Joshua Kenneth hará historia al recibir uno de los premios más prestigiosos de la magia Más información

“Es un reconocimiento a la trayectoria. Tanto Dani como yo tenemos la suerte de poder viajar por ahí, haciendo nuestra magia, se han fijado en nuestro humilde trabajo y les ha gustado”, comenta el mago coruñés, que explica que el día 19 asistirán a la gala parisina, que se emitirá por la televisión francesa, en la que, además de recibir el galardón, tendrán que disponer alguno de sus espectáculos. “Nos toca trabajar también”, matiza Polo entre risas.

Sus shows, detallan, son de estilos “totalmente distintos”. “En mi caso, mi espectáculo radica en la magia con grandes ilusiones, con esos aparatos grandes, donde hay gente que aparece, desaparece, se transporta de un sitio a otro... viajo con un equipo de cinco personas y es un espectáculo muy visual, con chispas, fuego y todo eso y un toque más moderno y juvenil de lo habitual”, explica Polo.

“Yo haré un número que es con el que más viajo, que, igual que en el de Dani, es un espectáculo en el que no hablo. Son números mudos, musicales, que lo que te permite es poder llevarlos fuera. El mío es más clásico, con una vuelta de tuerca, es mi rutina de pompas de jabón que se convierten en dinero, un número opuesto al de Dani, más lento, más pausado, quizás”, comenta, por su parte, Kenneth.

Idioma e inicios

Precisamente, ese aspecto de mudez y musicalidad, permite que sus números tengan alcance internacional sin necesidad de idiomas de por medio.

“Además, Dani y yo estudiamos lo mismo, Comunicación Audiovisual, al final, la magia es comunicación también. Da igual que yo haga desaparecer un billete o Dani haga aparecer un ser humano, da igual el idioma que hable o de dónde vengas”, reflexiona el coruñés.

Precisamente, mirando de cara al pasado, ambos comenzaron en este mundo de la magia gracias a referentes. Distintos para cada uno.

El mago gallego Dani Polo en uno de sus espectáculos

“Yo empecé por el Mago Antón, un mago legendario aquí en Galicia, mitiquísimo”, explica el mago coruñés Joshua Kenneth. “Mis padres me llevaban a hacer de todo, ajedrez, fútbol, hockey... me llevaban absolutamente a todo y creo que vieron que la magia había captado mi atención. Yo decía ‘¿Por qué este hombre tiene poderes y yo no?, yo también quiero eso’”, comenta el coruñés sobre un momento, en 2006 en el teatro Rosalía, que le hizo querer dedicarse a esto de la magia.

En el caso de Polo, todo empezó con un Magia Borrás que le trajeron los Reyes Magos. “Mis padres debieron de fijarse que me gustaba todo lo que había en esa caja y que no quedó en un armario como otros niños”, comenta sonriendo. Su madre buscó por Lugo y encontró que el Mago Rafa iba a abrir una escuela de magia. “Tuve la oportunidad de ir tres años y aprendí un montón de cosas. Tuve mucha suerte en ese sentido, porque a la gente que empieza, normalmente solo le interesa el truco, la trampa, el secreto... pero allí podías aprender cosas que creo que son más importantes, como la psicología, la puesta en escena y ese tipo de cosas que son más difíciles de aprender”, añade el mago melidense.

A pesar de que no es un premio iniciático, sí que esperan que les abra todavía más las puertas. “Al final, es una gala de la que todos los magos del mundo, de una manera u otra, están pendientes”, señala Dani Polo, que añade: “Tiene un prestigio y está consagrado, seguro que salen oportunidades a raíz de esto”. “Es para lo que sirven los premios, para darte a conocer un poco más, por suerte”, indica, por su parte, Kenneth, completado por Polo: “Al final suma, es más visibilidad, que la bola siga girando, estirando un poco más el chicle”, concluyen ambos con una sonrisa.