Un Trenhotel de Renfe, a su paso por As Xubias Carlos Pérez Fontana

El concejal de Planificación Estratégica y teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, anunció hoy que presentarán el plan de desarrollo de As Xubias, que procede del fondo suizo Ginkgo Advisor, al BNG en las próximas semanas. Sin el apoyo de los nacionalistas, el Gobierno de Inés Rey no contará con votos suficientes para aprobarlo el pleno, pero el Bloque ha roto con los socialistas coruñeses alegando incumplimientos de los acuerdos.

Lage recordó que habían llegado a un acuerdo con el BNG antes de que se rompiera su entendimeinto. "Temos un compromiso. ter preparada a modificación do PGOM e falalo co BNG", recalcó. Según él, no pueden presupuponer su postura, pero entiende que el desarrollo es "importante é positivo". Después d eenivar el plan, invitarán al BNG a sentarse para hacer los ajustes necesarios.

El portavoz del Gobierno local aseguró que el concejal nacionalista Francisco Jorquera había dicho en el último pleno que estaba dispuesto a negociar, siempre que se tratarse de cosas positivas para la ciudad. Y recordó que el grupo que encabeza Avia Veira sí está dispuesto a negociar los convenios nominativos, aunque no el resto de los presupuestos de 2027 (se prorrogarán los de este año).