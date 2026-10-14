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A Coruña

El chef Víctor Rubio abrirá un nuevo restaurante Cícero en el antiguo O Mascoto de A Coruña

El éxito de su propuesta en el hotel Riazor llevará Cícero Noir, que así se llamará, al 9 de la avenida de Arteixo

Guillermo Parga
Guillermo Parga
14/10/2026 20:18
Víctor Rubio, chef de Cícero
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Solamente ha necesitado dos años el chef Víctor Rubio para convertir Cícero en un reclamo más allá de los muros del hotel Riazor, donde se ha granjeado una enorme fama y ha conseguido colar su propuesta entre las preferidas de la zona centro. Con casi dos décadas de experiencia en los fogones, y conocido por haber elevado al Greca, su anterior proyecto, a lo más alto del ranking herculino, se ha decidido a seguir impulsando su último proyecto.

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Cícero tendrá un hermano a partir de mediados de diciembre. Se llamará Cícero Noir y se ubicará en el número 9 de la avenida de Arteixo. A los más jóvenes les sonará a las efímeras aventuras del Cartel de Mawey o Devoto Burger, pero a los coruñeses de toda la vida les llevará a la larga y exitosa trayectoria de O Mascoto. Una casa de comidas de toda la vida a la que la pandemia se llevó por delante. Ahora, Víctor Rubio lo tiene claro: será un restaurante muy de aquí. "Va a ser un concepto de comida diferente, con el mismo espíritu de Cícero, con producto de temporada y local, en el que la comida se pueda compartir y comer con las manos. También habrá menú del día", indica.

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El chef, vinculado a Coruña Cocina, realiza un balance más que positivo de Cícero. "Es el tercer año y ha ido mejorando. Todo es muy positivo: venía de 10 años en la Greca y pensaba que la filosofía sería igual, pero me di cuenta de que era completamente diferente, que tenía cambiar la manera de trabajar para captar empresas, clientes nuevos de la ciudad", sentencia.

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Cícero Noir, que se encuentra en pleno proceso de reclutamiento de personal, toma su nombre del último inquilino del número 9 de la avenida de Arteixo. No porque vaya a ser un Burger o algo parecido, sino porque los colores corporativos de Devoto, el negro predominante y el rojo, dejaron un local de iluminación tenue e intimista que se mantendrá en el nuevo Cícero. También anuncia Víctor Rubio un precio más asequible en el menú del día, quizás un homenaje a aquella maravillosa accesibilidad de O Mascoto que hoy tantos echan de menos. Actualmente, el precio es de 17,5 euros.

Orgullo

El propio Hotel Riazor presume del ciclo de Víctor Rubio y de Cícero desde la apertura del espacio en 2024. “Con dos años al frente de las cocinas del Hotel Riazor, ha marcado la diferencia con una propuesta gastronómica muy personal en su restaurante, donde la calidad y el respeto por el producto local son protagonistas”, dice la presentación oficial. “Su cocina destaca por poner en valor los ingredientes locales, transformándolos en platos llenos de sabor, técnica y creatividad. Cada detalle refleja su pasión por la gastronomía y por ofrecer experiencias únicas a los comensales”, añade.

Se trata de una de las grandes novedades en la alta cocina de A Coruña en la recta final de 2026, así como una de las aperturas más esperadas por los incondicionales de Víctor Rubio, que son unos cuantos.

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