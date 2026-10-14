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A Coruña

El barrio más joven de A Coruña se suma a la familia del fútbol modesto

El Deportivo Xuxán realizó su debut el pasado martes y ambiciona una entidad polideportiva

Guillermo Parga
Guillermo Parga
14/10/2026 21:28
El Deportivo Xuxán posa el pasado martes antes de su primer partido, en Los RosalesPrimer equipo de fútbol sala de Xuxán
El Deportivo Xuxán posa el pasado martes antes de su primer partido, en Los RosalesPrimer equipo de fútbol sala de Xuxán
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Entre las muchas lecciones que dejó el gran Michael Robinson, está aquella que relacionaba la dimensión de las ciudades con el estatus de su equipo de fútbol. "En la Edad Media, la diferencia entre city y town tenía que ver con las catedrales, hoy la marca tener un equipo en Premier League o no", afirmaba. Pues bien, en A Coruña puede considerarse que uno de los mayores indicadores para ser un barrio de facto es el contar o no con un club de fútbol. Las memorias más privilegiadas del fútbol modesto de la ciudad hablan de la ciudad de toda España donde ese otro balompié adquirió mayor dimensión. Así lo afirma, por ejemplo, Pepe Guillín. Cada barrio tenía su equipo, que marcaba unas fronteras muy concretas. Ahora, el más joven de toda A Coruña, Xuxán, ha decidido seguir esa tradición.

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El pasado martes debutó oficialmente el Deportivo Xuxán, una entidad nacida con una sección de fútbol sala, pero no necesariamente vinculada solamente a eso. La idea es convertirse en una entidad multidisciplinar, que dé salida a los hijos de los padres fundadores. Porque para referirse a los orígenes del club hay que hablar de eso, literalmente: de padres y fundadores. "Estamos todos entre los 35 y los 53 años y el origen es una pachanga que jugábamos los viernes hasta la medianoche en Los Rosales; empezamos a juntar en un barrio, en un ambiente concreto, padres con hijos de la misma edad", indica Bladimiro Seoane, quien además de presidente es también entrenador y jugador del equipo de fútbol sala. "Llevamos con la idea desde mayo, y finalmente cuajó durante una barbacoa el 11 de julio de 2026, cuando se instauró el primer acta del club, con el objetivo fundacional de defender Xuxán y hacer un poco de barrio", añade.

Dificultades

Puede decirse que en A Coruña es sencillo juntarse y disfrutar de una cancha en la que jugar, pero montar un club y vincularlo a un barrio se hace mucho más tedioso. "Nos decían en la Federación que nos asociásemos a los clubes del Barrio de las Flores o de Eirís, pero la idea era hacer barrio, tener opciones y que empecemos a tener una afición", subraya el polifacético dirigente. "Mis compañeros y yo tenemos niños pequeños y, tanto por ellos como por este barrio que está formando, merece la pena luchar", advierte. De hecho, el club nace con una serie de demandas bajo el brazo: "De la mano de la asociación vecinal queremos solicitar instalaciones, como un pabellón que nos permita montarle a nuestros niños, por ejemplo, una sección de voleibol. El fútbol sala es una pantalla", asevera, al estilo de los clubes de barrio bonaerenses.

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El primer color corporativo del Deportivo Xuxán es el rojo con negro, como su vecino Eirís. Sin embargo, el escudo es blanquiazul y muestra los dos primeros puntos de encuentro social: el parque infantil y las torres del barrio. Para poder llegar hasta su primer partido, ha necesitado un gasto de 1.800 euros entre fichas, mutua, arbitrajes y seguro de responsabilidad civil. Además, sus tres patrocinadores (Helya, Kerakoll y AIMI Group) han aportado otros 800 para equipaciones y diseño de escudo.

Debut

El Deportivo Xuxán debutó como local en el pabellón de Los Rosales, lo que considera una demostración de la carencia de instalaciones cercanas. Lo hizo en la primera jornada de Segunda Federación Futsal, en la que se medirán a Salesianos Coruña C, UD Carral, Vilarrodís, Hércules FS, Salesianos Coruña Bosco B, Cultural y Deportiva Brigantia, entre otros. Precisamente, el equipo de Salesianos, la Catedral del fútbol sala de A Coruña, fue el primer rival. El resultado, derrota por 3-10, fue lo de menos. Para la historia queda el primer tanto, anotado por Javi.

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Para Bladimiro Seoane y sus compañeros ya es cuestión de seguir haciendo historia. "Disfrutamos, porque es el inicio de una historia, y acabamos como queríamos: tomando cañas todo el equipo por un barrio", sentencia. El resto está por escribir. Y por conseguir.

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