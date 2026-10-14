Detectan un aumento de cucarachas, chinches y moscas en A Coruña

Un técnico de Galaico Plagas examina la cocina de un restaurante en O Burgo Quintana

Es posible que el coruñés medio haya notado en su casa más mosquitos zumbando por la cocina, o haya descubierto con repugnancia alguna cucaracha correteando por un rincón. Quizá haya llegado a la conclusión de que hay más bichos que nunca, y las empresas de control de plagas consultadas son de la misma opinión: en los últimos años, ha crecido el número de sabandijas, sobre todo algunas como las cucarachas, las chinches y las pulgas, y cada vez están más presentes durante más tiempo.

Un solar convertido en basurero entre unos edificios, una parcela que no se ha desbrozado, zonas con contenedores rebosantes, un edificio ruinoso... Todos son vectores de proliferación. Incluso la plantación de árboles, tan demandados por la ciudadanía, ayudan a crear un ecosistema favorable para los mosquitos, puesto que se convierten en una fuente de la tan necesaria humedad, nidos ecológicos perfectos para la proliferación de insectos.

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Por supuesto, el cambio climático se nota, reconoce la experta en control de plagas y vecina de Matadero, Lidia Arcos, que trabaja para la empresa Kindling. Antes la temporada alta era primavera-verano, pero las cosas han cambiado. “Hay un 110% más de moscas, los bichos rastreros (como hormigas o cucarachas) se vuelven más grandes y la proliferación es mayor”. Hormigas, cucarachas... “El aumento en la temperatura ayuda a crear condiciones idóneas, pero las moscas es lo que más ha proliferado”, insiste.

De la misma opinión es Juan José Elortondo, gerente de Galaico Plagas, que reconoce que ha habido un incremento sobre todo en cucarachas, como ha visto pocas veces en los 25 años que lleva trabajando en el sector. “Antes trabajabas más en junio, julio y agosto, pero ahora llegas casi hasta octubre con bastante faena. Nos llaman de todos los sitios. En A Coruña también, porque la plaga que ocurre en el rural afecta a la ciudad”, explica. Pero pone el acento en las cucarachas, y en concreto las de una especie: la alemana.

Los pisos turísticos se han convertido en un foco de chinches de cama, que viajan en ropas y maletas

Para los neófitos en esto de las plagas sorprende saber que es así como se denomina al bicho que se encuentra ocasionalmente detrás de la nevera y que tanta repugnancia inspira. Hay que hacer notar que existen dos tipos de cucarachas: la oriental o alemana, que corretea por domicilios y almacenes, y se le encuentra detrás de las neveras, y la americana o de alcantarilla, que tiene su hogar en el sistema de alcantarillado.

La que está proliferando ahora es la primera, la que Elortondo también llama de “mercancía” porque suele moverse por los almacenes. Para el experto, el problema es que no tratan los almacenes “o lo hacen mal” y Arcos hace recaer también la responsabilidad sobre los hombros del ser humano en general: “Somos los que contaminamos y generamos basura”.

Normalmente, cuando surge un foco de infección, la causa está relacionada con un tratamiento incorrecto del entorno. A veces entran en el domicilio por la comida que se entra en bolsas, como en un saco de patatas. Antón Veloso, de Bioserga, recuerda que de un solo huevo pegado a una caja de vino o un barril de cerveza eclosionan 30 insectos.

En invierno

Hasta hace poco, la presencia de estos parásitos era extraña en los domicilios, aunque no en industria alimentaria o mataderos. “Era más raro en el norte, pero se meten mucho en el hueco del ascensor, también suben por las escaleras o por el desagüe y se meten en los pisos y las comunidades de vecinos nos llaman”, explica Arcos.

El resultado es que a mediados de invierno aparecen en instalaciones como almacenes problemas con insectos como las hormigas que antes solo se daban a mediados de verano. Pero que sean las empresas las que mas contratan a estos profesionales no significa que los hogares se vean libres de estas plagas, lo que ocurre es que la industria alimentaria y la hostelería están obligados a pasar por revisiones periódicas (un mínimo de una vez al año), y las viviendas, no.

“En domicilios particulares trabajamos también bastante –asegura Arcos–. Lo mítico es que en un quinto piso alguien nos llame porque tiene hormigas que no sabe de dónde han salido”. Por supuesto, no todas las plagas caminan o vuelan.

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La legionela también supone una fuente de trabajo constante en el sector. Esta bacteria, que es respiratoria, ha visto cómo aumenta su prevalencia, lo que ha obligado a implantar una normativa más exhaustiva, porque el calor en verano afecta a los grandes depósitos de agua del exterior y hay que refrigerarlos.

Para combatir las plagas es necesario someterlas a tratamientos de choque anual o semestral y luego de mantenimiento. “Pero cada vez hay que hacerlos más, así que trabajo, hay”, reconoce Arcos. Y Veloso advierte que debido a la normativa, el arsenal químico se va reduciendo cada vez más. Cuando los insectos se vuelven resistentes a un químico hay que emplear otro y, actualmente, todos se parecen.

El censo de gaviotas herculinas asciende a 450 parejas Curiosamente, cuando se menciona la palabra “plaga” a muchos coruñeses les viene a la mente las gaviotas, esos pájaros que parecen estar por todas partes y que muchas veces despiertan a los resientes en la ciudad con sus estruendosos chillidos y a los que sorprenden picoteando las bolsas de basura. Sin embargo, son una especie autóctona que forma parte del ecosistema y, por mucho que la gente se resista a creerlo, no están proliferando en absoluto. De hecho, su número se ha reducido en los últimos años, debido a enfermedades y la desaparición de los vertederos al aire libre. El Ayuntamiento tiene censadas en el territorio de A Coruña cerca de 450 parejas.

Pero es otro bichito, y no una bacteria, la que ha proliferado mucho este año junto con la pulga: el chinche. Los expertos apuntan al turismo como causa. Por supuesto, es posible que una pulga salte al tobillo simplemente paseando por un parque público, pero los parásitos aparecen cada vez más a menudo en los hogares coruñeses y, normalmente, lo traen sus residentes. “Gente que ha hecho el Camino de Santiago o así –explica Arcos–. Le pregunté a una señora que tenía chinches si había ido a algún sitio y me dijo que no, pero luego se acordó de que había ido al Amazonas”.

Antón Veloso, de Bioserga, reconoce que ha tenido que desinfectar muchos pisos turísticos. “Antes los tratamientos contra chinches eran algo anecdótico, pero estos últimos años, en verano, se han convertido en la plaga estrella”, explica. La manía de viajar, que parece haberse apoderado de muchos desde la pandemia de 2020, provoca que se traiga a veces en el equipaje un souvenir inesperado y muy desagradable. “Se ve más en pisos turísticos que en hoteles, porque en los hoteles están más encima”, añade.