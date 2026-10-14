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A Coruña

Catapulta presenta en A Coruña su proyecto para la internacionalización de artistas españoles y gallegos

Óscar Ulla
Óscar Ulla
14/10/2026 21:20
Presentación de la plataforma de arte contemporáneo Catapulta
Presentación de la plataforma de arte contemporáneo Catapulta
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El Centro de Arte de la Fundación María José Jove acogió ayer la presentación de Catapulta, una plataforma que en palabras de su directora, Mónica Carroquino, busca ayudar a la “internacionalización del arte contemporáneo español”, buscando apoyar a artistas jóvenes a que tengan “más oportunidades de mostrar su trabajo internacionalmente”.

Para ello han llevado a cabo un “mapeo” de las diferentes escenas artísticas españolas, incluida la gallega. Ese ejercicio se convierte en un “archivo digital” que, indica Carroquino, en la actualidad conforman los perfiles de unos 350 artistas. Se trata de “una herramienta de trabajo para comisarios internacionales que desean acercarse un poco a nuestras diferentes escenas artísticas”, comenta la directora de Catapulta.

Marina González Guerreiro junto a su instalación ‘La espiral del caracol’

Una escalera de caracol que reflexiona sobre el valor y el tiempo inaugura el nuevo espacio del Centro de Arte de la Fundación María José Jove

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Cuando un comisario está interesado en un artista, grupo de artistas o una escena, desde Catapulta proponen viajes para conocer estudios y artistas en los que muestren interés. “Les solemos recomendar que visiten más de una ciudad, dos o tres”, apunta Carroquino, con el objetivo de conocer aún más a fondo ese entorno artístico.

Ahora mismo, desde Catapulta abogan por dos líneas de trabajo principales. Por un lado, ponen el foco en trabajar en bienales internacionales, “porque nos parecen que son espacios muy importantes para el arte, alejados de lo que es el mercado y que son buenos espacios de legitimación del trabajo de los artistas”, apunta Carroquino, explicando que lo que están haciendo es invitar a comisarios internacionales a este tipo de eventos. La segunda línea de trabajo gira sobre la intención de “abrir un sistema de ayudas para instituciones internacionales” para la compra de obras a los creadores.

Presencia en Galicia

La directora de Catapulta recuerda que el Centro de Arte de la Fundación María José Jove fue una de las primeras fundaciones en interesarse y adherirse al proyecto. En el caso gallego, el proyecto ha contado con la colaboración de artistas gallegos como Agar Lego desde el principio del mismo. “Ahora se ha incorporado también Violeta Janeiro. Las dos me han ayudado a hacer este mapeo de la escena gallega”, apunta Carroquino, recordando que, además de presentar este archivo de artistas en Galicia, ya tiene prevista la visita de varios comisarios internacionales “que vendrán a Galicia a reunirse con artistas de aquí en sus estudios”.

Catapulta se financia con aportaciones de mecenas y filántropos y entre sus fundadores, además de la fundación, está Francesca Thyssen-Bornemisza.

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