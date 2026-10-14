Así fue la experiencia del primer instituto de A Coruña que participa en el Parlamento Europeo

Alumnos del IES Monelos, el pasado viernes, en su visita al Parlamento Europeo de Estrasburgo Cedida

Si hay un instituto en A Coruña acostumbrado a traspasar fronteras ese es, sin duda alguna, el IES Monelos. Tanto es así que, desde el curso 2023-24 -y hasta este año- era la única escuela embajadora de la Unión Europea en la ciudad, cogiendo el testigo del IES Eusebio da Guarda. Desde que el centro entró en el programa educativo de la UE, no solo aprovecharon todas las oportunidades que este les brindaba, sino que adquirieron los conocimientos necesarios hasta llegar a intervenir, discutir e incluso votar en el mismo Parlamento Europeo. Una experiencia que nunca antes había vivido ningún instituto de la urbe herculina.

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Los alumnos del IES Monelos se reúnen antes de intervenir en el Parlamento Europeo Cedida

Más de una veintena de alumnos del centro coruñés viajaron a Estrasburgo para vivir, en primera persona, cómo es ser europarlamentario por un día. "Isto é o máximo ao que podíamos chegar como escola embaixadora. Foi unha experiencia única", comentó Juan Manuel Vázquez, profesor de Filosofía en el IES Monelos y uno de los coordinadores del proyecto. Pero el proceso no fue fácil. Tal y como recuerda Vázquez, antes de sentarse en un escaño del Parlamento Europeo recibieron la visita de los eurodiputados de las tres principales fuerzas políticas: Francisco Millán Mon (PP) -que invitó al grupo a Bruselas el pasado año-, Nicolás González (PSOE) y Ana Miranda (BNG). Además, también participaron en las dos últimas ediciones de las Olimpiadas Europeas -en una de ellas, ganaron la fase regional y viajaron a Asturias para la fase nacional-. Así, también acudieron a las jornadas de voto europeo sub-18. "Foi como pechar un círculo", sentenció el profesor del instituto coruñés.

La sesión en Estrasburgo

Durante toda una jornada, los 22 alumnos de segundo de Bachillerato del IES Monelos -único centro educativo español que asistió al Parlamento- tuvieron la oportunidad de intervenir en la sesión plenaria del pasado viernes, 9 de octubre. En esta ocasión, los estudiantes tuvieron que debatir con otros representantes aspectos relacionados con la desinformación. Por la mañana, ocuparon los escaños de los europarlamentarios y dialogaron con el diputado alemán Lukas Sieper, de Party of Progress (PDF), que ejerció de vicepresidente de la comisión. Allí, el alumnado tuvo una destacada presencia con dos intervenciones a cargo de los embajadores Catalina Bago y Martín Jaspe. Por la tarde, tuvieron simulación de pleno y votaciones con la participación de otros tres estudiantes de Monelos.

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"La primera parte consistió en una ronda de preguntas y respuestas. Ahí teníamos que levantar la mano y nos escogían, según los interventores. Era como una intervención simulando el trabajo de un parlamentario. Poder ver de primera mano todo lo que se cuece en Europa es algo increíble", explica Catalina Bago, quien hasta el pasado viernes no era consciente de "la repercusión que podía tener una propuesta". Para Martín Jaspe, no solo fue una muy buena experiencia a nivel político, sino que lo vivido "es aplicable a la vida general y a cualquier campo. Es una experiencia que aplica a toda la vida profesional". Para Jaspe, lo más impactante fue "ver cómo 700 personas de países diferentes llegan a acuerdos en el segundo organismo democrático más grande del mundo".