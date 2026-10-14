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Coche incendiado en Curros Enríquez
A Coruña

Arde un coche mientras circulaba junto a la sede de Cruz Roja

El conductor pudo abandonar el vehículo y esperó la llegada de los servicios de emergencia

Abel Peña
Abel Peña
14/10/2026 09:59

Los Bomberos han extinguido esta mañana un incendio que se había declarado en un coche que circulaba por la avenida de Curros Enríquez, a la altura de la sede de Cruz Roja. El suceso tuvo lugar poco antes de las  ocho de la mañana y obligó a cortar la calle al 092

El fuego se inició en los bajos del vehículo, en la parte delantera, así que todo apunta aun fallo mecánica. El conductor aparcó sobre el paso de cebra y abandonó el vehículo a la espera de los servicios de emergencia, que apagaron el fuego, aunque la mitad delantera del coche quedó calcinado. 

Un incendio en varios contenedores del centro de A Coruña afecta a un coche

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