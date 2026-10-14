Arde un coche mientras circulaba junto a la sede de Cruz Roja

Los Bomberos han extinguido esta mañana un incendio que se había declarado en un coche que circulaba por la avenida de Curros Enríquez, a la altura de la sede de Cruz Roja. El suceso tuvo lugar poco antes de las ocho de la mañana y obligó a cortar la calle al 092.

El fuego se inició en los bajos del vehículo, en la parte delantera, así que todo apunta aun fallo mecánica. El conductor aparcó sobre el paso de cebra y abandonó el vehículo a la espera de los servicios de emergencia, que apagaron el fuego, aunque la mitad delantera del coche quedó calcinado.