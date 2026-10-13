Vari Caramés, Premio Nacional de Fotografía | "No soy perfeccionista, una persona que se equivoca es porque lo ha intentado"

Vari Caramés, en una exposición en A Coruña Carlota Blanco

El Ministerio de Cultura acaba de reconocer al fotógrafo gallego asentado en A Coruña Vari Caramés (Ferrol, 1953) con el Premio Nacional de Fotografía. El creador asegura estar emocionado con el galardón y con las muestras de cariño que le están llegando en estos primeros momentos.

El gallego Vari Caramés, Premio Nacional de Fotografía Más información

¿Cómo se recibe una noticia como esta?

Bueno, pues emoción y sorpresa porque, sinceramente, con toda humildad y sinceridad, no me lo esperaba. En el fondo todos queremos que nos lo den alguna vez, lo soñamos, es el Premio Nacional de Fotografía, pero una cosa es soñarlo y otra cosa es hacerlo realidad, claro. Muy contento y emocionado.

Es la mayor distinción que puede recibir un fotógrafo.

En España sí, claro. Luego hay otros premios internacionales. Pero este tiene una peculiaridad que es que te dan el premio por una trayectoria, obviamente, no te lo dan por una foto, no es un concurso, es un jurado que se reúne. En el fondo yo no tenía ni idea, ni sé todavía quiénes han sido los jurados. Ha sido todo tan rápido que no he tenido tiempo de digerirlo.

El ministerio destaca que su trabajo ha sido una aportación a la renovación cultural gallega desde los años 80.

Sí, bueno, hice lo que pude (sonríe).

Se empezó a interesar por la fotografía muy joven con la primera cámara que le regaló su padre.

Sí, mi padre me regaló una cámara con 15 años, aproximadamente, y a partir de ahí ya me enganchó bastante la fotografía, aunque digamos que más en serio, un poco más ordenado y trabajo y tal yo siempre pongo como fecha de nacimiento, un poco entre comillas, desde 1980 hasta ahora.

Y cuando empezó a hacer fotos, ¿con qué intención lo hacía?

Bueno, intención en aquel momento no lo tenía muy claro. Como todos al principio damos palos de ciego, ¿no? (Ríe). Hasta que poco a poco he ido creando series y organizándome porque la cabeza… soy bastante disperso (sonríe) y he creado ya unas cuantas series, en blanco y negro hasta el 2000 y desde el 2000 en adelante prácticamente en color. Era como un desafío que tenía pendiente. Estoy muy feliz por el premio y por haber dado todos estos pasos que ahora cristalizan en este premio. Hay mucha gente que se lo merece, yo nunca me lo pude imaginar.

Cuando pensamos en sus fotos, pensamos en esos desenfoques característicos que ha ido creando. ¿Cómo surgió esa visión tan particular?

Bueno, yo creo que se fue consolidando con el paso del tiempo, es decir, yo nunca he tenido intención de hacer fotos desenfocadas o tal. Lo que sí que es verdad que siempre me han interesado los defectos, los defectos de las cosas. Yo no creo no soy perfeccionista, no creo en ninguna perfección de hecho, no creo en ese concepto de perfección. Entonces creo que una persona que se equivoca es porque lo ha intentado. Entonces siempre parto del error, de la duda porque me parece más interesante que la certeza de día.

¿Había algún proyecto en mente para el futuro cercano?

En mente tengo el proyecto de un libro que se llamará ‘Inesperadas’ y que lo patrocina la fundación MOP, de Marta Ortega, y que se presentará probablemente entre noviembre y diciembre. Lo haco con Fabulatorio y con la Fundación MOP.