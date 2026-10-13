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A Coruña

Vari Caramés, Premio Nacional de Fotografía

El fotógrafo ferrolano asentado en A Coruña ha sido destacado por "la vigencia y contemporaneidad de su trabajo"

Óscar Ulla
Óscar Ulla
13/10/2026 15:23
Vari Caramés, con algunas de sus creaciones en una exposición en la Fundación Luis Seoane
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El fotógrafo gallego, asentado en A Coruña, Vari Caramés (Ferrol, 1953), acaba de ser reconocido por el Ministerio de Cultura con el Premio Nacional de Fotografía.

El jurado encargado de escoger al ganador elogia el trabajo del artista gallego por su "vigencia y contemporaneidad", además de por su "aportación a la fotografía artística y contribución a la renovación cultural gallega desde los años 80".

Vari Caramés: “Sigo usando cámara analógica porque tiene un clímax, pero no soy talibán”

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Caramés, autodidacta, empezó a interesarse por la fotografía a los 15 años, cuando su padre le regaló una 'Voigtlander' manual. Comenzó a exponer sus característicos trabajos en A Coruña en 1980 y desde ese momento ha expuesto por toda España, Portugal y Francia. Destacan algunas de sus muestras como 'Lugares' (Fundación Luis Seoane, 2019), 'Algo. Nada. Siempre' (Madrid, 2022) o 'Nadar' (A Coruña, 2010), entre muchas otras.

Desde el Ministerio destacan también que en la obra de Caramés hay una "búsqueda de que lo cotidiano y ordinario resulte extraordinario". Los temas más frecuentes en su obra son el mar, el puerto, la calle y la gente que se detiene un momento.

(Noticia en ampliación)

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