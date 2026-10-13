Una técnica coruñesa para operar al papa León XIV

Diego González Rivas

El papa León XIV ha sido operado esta tarde con éxito de un nódulo en el pulmón. La intervención, siguiendo los protocolos del Vaticano, ha tenido lugar en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma con una técnica videoasistida poco invasiva.

El papa León XIV, operado con éxito de la extirpación del nódulo pulmonar Más información

Horas antes de la operación, el cirujano coruñés Diego González Rivas explicaba que la intervención se haría con su técnica mínimamente invasiva, Uniportal VATS.

"Es una cirugía bastante sencilla, siempre y cuando se haga de manera mínimamente invasiva", relataba González Rivas. "Lo menos invasivo es extirpar el nódulo mediante Uniportal VATS, nuestra técnica, usando una incisión de dos centímetros", añadía el cirujano herculino.

Sobre el Agostino Gemelli, Rivas indica que es un hospital "que conozco bastante bien, porque en 2017 realizamos cursos para enseñar la técnica Uniportal VATS", asegura. "He hablado con el equipo del Gemelli, que son buenos amigos y excelentes profesionales y, además, utilizan mi técnica, Uniportal VATS, así que podéis estar tranquilos de que el papa está en buenas manos", concluye González Rivas en su explicación.