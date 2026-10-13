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A Coruña

Una técnica coruñesa para operar al papa León XIV

El cirujano Diego González Rivas explica que hace casi una década enseñó su técnica mínimamente invasiva en el hospital en el que fue operado el pontífice

Óscar Ulla
Óscar Ulla
13/10/2026 22:39
Diego González Rivas
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El papa León XIV ha sido operado esta tarde con éxito de un nódulo en el pulmón. La intervención, siguiendo los protocolos del Vaticano, ha tenido lugar en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma con una técnica videoasistida poco invasiva.

El papa en su llegada al hospital

El papa León XIV, operado con éxito de la extirpación del nódulo pulmonar

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Horas antes de la operación, el cirujano coruñés Diego González Rivas explicaba que la intervención se haría con su técnica mínimamente invasiva, Uniportal VATS.

"Es una cirugía bastante sencilla, siempre y cuando se haga de manera mínimamente invasiva", relataba González Rivas. "Lo menos invasivo es extirpar el nódulo mediante Uniportal VATS, nuestra técnica, usando una incisión de dos centímetros", añadía el cirujano herculino.

Sobre el Agostino Gemelli, Rivas indica que es un hospital "que conozco bastante bien, porque en 2017 realizamos cursos para enseñar la técnica Uniportal VATS", asegura. "He hablado con el equipo del Gemelli, que son buenos amigos y excelentes profesionales y, además, utilizan mi técnica, Uniportal VATS, así que podéis estar tranquilos de que el papa está en buenas manos", concluye González Rivas en su explicación.

Diego González Rivas en La Revuelta

El cirujano coruñés Diego González Rivas reconoce ante Broncano que ha normalizado el estrés

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