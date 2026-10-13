Ragaa Eldin, tenor egipcio que debuta en A Coruña | "Claro que venimos a trabajar, pero para mí lo más importante es la apreciación del público"
El joven artista será Mario Caravadossi en 'Tosca' los días 22 y 24 de octubre, en el Palacio de la Ópera
El próximo 22 y 24 de octubre llega al Palacio de la Ópera 'Tosca', la obra de Giacomo Puccini, en el marco de la Temporada Lírica de Amigos de la Ópera de A Coruña. En el rol de Mario Cavaradossi estará el tenor egipcio Ragaa Eldin, que visita por primera vez la ciudad.
Entre ensayos, atiende la entrevista y bromea sobre la falta de tiempo para poder disfrutar de A Coruña. "No tenemos tiempo suficiente como para pasear mucho (ríe), pero en cuanto puedo, aprovecho para dar una vuelta, porque me está pareciendo una ciudad maravillosa", comenta con una sonrisa. Y destaca, por encima de todas las cosas, un solo aspecto: el mar. "Puedes sentir su olor todo el tiempo viniendo desde el océano, la sal... es todo muy refrescante", asegura.
Espera dejar huella en el público. "Ojalá llegarles al corazón, porque estoy verdaderamente contento de poder cantar en España", comenta, y añade: "Espero que sientan esas emociones fuertes, además de una interpretación bonita y maravillosa por nuestra parte".
"Me encantaría volver en el futuro para cantar en España, me gusta mucho el público y la atmósfera de trabajo", apunta. "Esa sangre cálida... me encanta tener ese público que te hace apreciar que está agradeciendo lo que estoy haciendo. Claro que venimos a trabajar, que cobramos por ello, pero, para mí, lo más importante es la apreciación del público", asegura.
Una mudanza a Francia y un casi viaje a España
"Fue mi abuela la que descubrió mi voz cuando era muy joven", explica Eldin sobre sus inicios. Su abuela era actriz y "creía que yo tenía una buena voz", así que le instó a acudir al Conservatorio de El Cairo. Aunque el canto llegó después, primero estudió violín desde los 7 años. Fue a partir de los 14 cuando la voz se convirtió en su instrumento principal.
Obtuvo una beca del gobierno francés y se tuvo que mudar a París, para estudiar en la Ecole Normale de Musique de Paris. "Pero antes, tenía previsto venir a estudiar a España, porque mi profesor era el famoso barítono Tom Krause, pero por diferentes motivos eso no pudo ser y él después murió, así que tuve que seguir mi camino e irme a Francia y, luego, a estudiar también a Italia", relata Eldin.
Esos fueron sus primeros pasos para, ahora, poder "cantar en Italia, Francia, Alemania, China, en todos lados... Y aquí estoy ahora, en España", relata con una sonrisa. Aunque reconoce que mudarse de su Egipto natal no fue fácil. "Fue difícil, sobre todo al principio", apunta, en relación a las entradas en conservatorios, escuelas de música o academias, "porque venimos de muy lejos y es difícil, claro". Aunque, reconoce, "mereció completamente la pena".
Roles favoritos
Cuestionado sobre sus roles favoritos, tanto hechos como ansiados, es incapaz de quedarse con uno. "Hay demasiados", asegura sin poder contener la risa. Y hace un repaso por el repertorio italiano, desde el Caravadossi de 'Tosca' que hará en A Coruña, hasta el Calaf de 'Turandot', "me gusta muchísimo", pasando por roles de Verdi como 'La forza del destino' o 'Don Carlo'. Del repertorio francés "hago mucho 'Carmen'" y asegura que le gustaría hacer 'Werther'. Pero dice que tampoco se puede olvidar del verismo: "Me gusta mucho 'André Chérnier'.
El ansiado, explica que sería 'Aída'. Sobre todo porque estuvo a punto de hacerlo. "La tenía que hacer en Como, en el Teatro Sociale. Pero fue justo antes de la pandemia, tenía el contrato y todo, pero se acabó cancelando", relata. "Me gustaría mucho hacerla porque... bueno, porque soy egipcio", dice entre risas. "Históricamente estaría muy contento de hacerla".