Ragaa Eldin, tenor egipcio que debuta en A Coruña | "Claro que venimos a trabajar, pero para mí lo más importante es la apreciación del público"

El tenor egipcio Ragaa Eldin ante el Palacio de la Ópera Patricia G. Fraga

El próximo 22 y 24 de octubre llega al Palacio de la Ópera 'Tosca', la obra de Giacomo Puccini, en el marco de la Temporada Lírica de Amigos de la Ópera de A Coruña. En el rol de Mario Cavaradossi estará el tenor egipcio Ragaa Eldin, que visita por primera vez la ciudad.

Entre ensayos, atiende la entrevista y bromea sobre la falta de tiempo para poder disfrutar de A Coruña. "No tenemos tiempo suficiente como para pasear mucho (ríe), pero en cuanto puedo, aprovecho para dar una vuelta, porque me está pareciendo una ciudad maravillosa", comenta con una sonrisa. Y destaca, por encima de todas las cosas, un solo aspecto: el mar. "Puedes sentir su olor todo el tiempo viniendo desde el océano, la sal... es todo muy refrescante", asegura.

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Espera dejar huella en el público. "Ojalá llegarles al corazón, porque estoy verdaderamente contento de poder cantar en España", comenta, y añade: "Espero que sientan esas emociones fuertes, además de una interpretación bonita y maravillosa por nuestra parte".

"Me encantaría volver en el futuro para cantar en España, me gusta mucho el público y la atmósfera de trabajo", apunta. "Esa sangre cálida... me encanta tener ese público que te hace apreciar que está agradeciendo lo que estoy haciendo. Claro que venimos a trabajar, que cobramos por ello, pero, para mí, lo más importante es la apreciación del público", asegura.

Una mudanza a Francia y un casi viaje a España

"Fue mi abuela la que descubrió mi voz cuando era muy joven", explica Eldin sobre sus inicios. Su abuela era actriz y "creía que yo tenía una buena voz", así que le instó a acudir al Conservatorio de El Cairo. Aunque el canto llegó después, primero estudió violín desde los 7 años. Fue a partir de los 14 cuando la voz se convirtió en su instrumento principal.

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Obtuvo una beca del gobierno francés y se tuvo que mudar a París, para estudiar en la Ecole Normale de Musique de Paris. "Pero antes, tenía previsto venir a estudiar a España, porque mi profesor era el famoso barítono Tom Krause, pero por diferentes motivos eso no pudo ser y él después murió, así que tuve que seguir mi camino e irme a Francia y, luego, a estudiar también a Italia", relata Eldin.

Esos fueron sus primeros pasos para, ahora, poder "cantar en Italia, Francia, Alemania, China, en todos lados... Y aquí estoy ahora, en España", relata con una sonrisa. Aunque reconoce que mudarse de su Egipto natal no fue fácil. "Fue difícil, sobre todo al principio", apunta, en relación a las entradas en conservatorios, escuelas de música o academias, "porque venimos de muy lejos y es difícil, claro". Aunque, reconoce, "mereció completamente la pena".

Roles favoritos

Cuestionado sobre sus roles favoritos, tanto hechos como ansiados, es incapaz de quedarse con uno. "Hay demasiados", asegura sin poder contener la risa. Y hace un repaso por el repertorio italiano, desde el Caravadossi de 'Tosca' que hará en A Coruña, hasta el Calaf de 'Turandot', "me gusta muchísimo", pasando por roles de Verdi como 'La forza del destino' o 'Don Carlo'. Del repertorio francés "hago mucho 'Carmen'" y asegura que le gustaría hacer 'Werther'. Pero dice que tampoco se puede olvidar del verismo: "Me gusta mucho 'André Chérnier'.

El ansiado, explica que sería 'Aída'. Sobre todo porque estuvo a punto de hacerlo. "La tenía que hacer en Como, en el Teatro Sociale. Pero fue justo antes de la pandemia, tenía el contrato y todo, pero se acabó cancelando", relata. "Me gustaría mucho hacerla porque... bueno, porque soy egipcio", dice entre risas. "Históricamente estaría muy contento de hacerla".