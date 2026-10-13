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ARBOLES
A Coruña

¿Por qué los árboles de los jardines de Méndez Núñez tienen cinchas?

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
13/10/2026 16:53

Los transeúntes que durante el día de hoy pasaron por los jardines de Méndez Núñez se hicieron la misma pregunta al descubrir que varios árboles habían aparecido sujetos con una especie de cinta. Desde la zona que está enfrente a la Fundación Barrié hasta el Teatro Colón todos tienen cincha.

La imagen generó cierta preocupación entre los vecinos, especialmente después de que, hace apenas unas semanas, después de que una rama se desprendiese cerca de la cafetería Copa Cabana y otra cerca de los bancos pintados con la bandera Lgtbi, al lado del parque infantil. 

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Este antecedente llevó a algunos a pensar que la actuación podría estar relacionada con un refuerzo de la seguridad para evitar que se repitieran incidentes similares.

Sin embargo, la intervención no tiene que ver con el estado de los árboles ni con medidas de prevención. El motivo es mucho más festivo: la ciudad comienza a prepararse para la Navidad y la instalación del alumbrado navideño.

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