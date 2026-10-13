Los Cantones contará con una barandilla desde plaza de Mina hasta Santa Catalina

Aspecto del Cantón pequeño ayer, a la espera de la instalación del pasamanos Quintana

El Gobierno de Inés Rey sigue empeñado en convertir a los Cantones en una zona de estancia, y no simplemente de paso, el Ayuntamiento está instalando estos días una barandilla de piedra con bancos incorporados con asiento de madera a intervalos. Estos se apoyarán contra la barandilla, que discurrirá desde casi la plaza de Mina hasta la calle Santa Catalina también de forma intermitente.

De momento, solo son visibles unos bloques rectangulares dispuestos a intervalos regulares pero, cuando se halla finalizado, se colocará sobre ellos un pasamanos igualmente de piedra, formando una barrera.

De esta manera, no será posible cruzar la calle más que por los pasos de cebra habilitados para ello. Pero también, y sobre todo, servirá para impedir que se aparquen los vehículos sobre la acera, ni siquiera los de reparto, que tendrán que resignarse a utilizar las zonas de carga y descarga que tienen reservadas. De esta manera, los nuevos Cantones han convertido en algo del pasado una imagen con la que los coruñeses están muy familiarizados: la de los vehículos de reparto obstaculizando el paso.

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Maceteros

Por lo demás, los cuatro bancos se instalan a intervalos, dejando espacio para maceteros, y la estética es similar a la del resto de la obra, como en el entorno del Obelisco o, al otro lado de a calle, en la nueva parada de Manuel Casas, entre Correos y el Teatro Colón. Es decir, la piedra clara, con bloques cortados en diagonal sobre los que luego se instala una plataforma de madera.

Los cortes en diagonal, que llaman la atención, se explican porque permiten que caiga la suciedad al suelo, por lo que se limpia más fácilmente. También se han conservado los viejos bancos de piedra, y también está concluyendo la obra de las gradas sobre el parking y los otros bancos en forma de zigzag frente el edificio de Afundación Abanca.

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La alcaldesa aseguró la semana pasada que las obras de los Cantones, probablemente las más importantes de este mandato, han entrado en su última fase, aunque todavía no hay una fecha concreta para su finalización, pero se estima que tendrá lugar antes de que acabe el año.