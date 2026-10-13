Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los Cantones contará con una barandilla desde plaza de Mina hasta Santa Catalina

El nuevo obstáculo, colocado en largos bancos, impedirá que los vehículos invadan la acera y los cruces indebidos

Abel Peña
Abel Peña
13/10/2026 02:16
Aspecto del Cantón pequeño ayer, a la espera de la instalación del pasamanos
Aspecto del Cantón pequeño ayer, a la espera de la instalación del pasamanos
Quintana
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Gobierno de Inés Rey sigue empeñado en convertir a los Cantones en una zona de estancia, y no simplemente de paso, el Ayuntamiento está instalando estos días una barandilla de piedra con bancos incorporados con asiento de madera a intervalos. Estos se apoyarán contra la barandilla, que discurrirá desde casi la plaza de Mina hasta la calle Santa Catalina también de forma intermitente.

De momento, solo son visibles unos bloques rectangulares dispuestos a intervalos regulares pero, cuando se halla finalizado, se colocará sobre ellos un pasamanos igualmente de piedra, formando una barrera.

De esta manera, no será posible cruzar la calle más que por los pasos de cebra habilitados para ello. Pero también, y sobre todo, servirá para impedir que se aparquen los vehículos sobre la acera, ni siquiera los de reparto, que tendrán que resignarse a utilizar las zonas de carga y descarga que tienen reservadas. De esta manera, los nuevos Cantones han convertido en algo del pasado una imagen con la que los coruñeses están muy familiarizados: la de los vehículos de reparto obstaculizando el paso.

La calle Antonio Carballo, ayer

Las obras de la ronda peatonal se acercan a su fin con la recta final de Antonio Carballo

Más información

Maceteros

Por lo demás, los cuatro bancos se instalan a intervalos, dejando espacio para maceteros, y la estética es similar a la del resto de la obra, como en el entorno del Obelisco o, al otro lado de a calle, en la nueva parada de Manuel Casas, entre Correos y el Teatro Colón. Es decir, la piedra clara, con bloques cortados en diagonal sobre los que luego se instala una plataforma de madera.

Los cortes en diagonal, que llaman la atención, se explican porque permiten que caiga la suciedad al suelo, por lo que se limpia más fácilmente. También se han conservado los viejos bancos de piedra, y también está concluyendo la obra de las gradas sobre el parking y los otros bancos en forma de zigzag frente el edificio de Afundación Abanca.

Recreación del aspecto que presentará Oxford Street a partir del próximo día 26

La inspiración coruñesa del alcalde de Londres para reformar Oxford Street

Más información

La alcaldesa aseguró la semana pasada que las obras de los Cantones, probablemente las más importantes de este mandato, han entrado en su última fase, aunque todavía no hay una fecha concreta para su finalización, pero se estima que tendrá lugar antes de que acabe el año. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Aspecto del Cantón pequeño ayer, a la espera de la instalación del pasamanos

Los Cantones contará con una barandilla desde plaza de Mina hasta Santa Catalina
Abel Peña
La calle Antonio Carballo, ayer

Las obras de la ronda peatonal se acercan a su fin con la recta final de Antonio Carballo
Ana Herrero
Una mujer observa los precios en una inmobiliariaMás de un centenar de pisos en alquiler de temporada estarán vacíos en veranoEl precio de las viviendas disponibles solo durante la época estival alcanza cifras de hasta 3.000 euros al mes

El mercado de alquiler cae a menos de 300 ofertas tras el anuncio del decreto
Abel Peña
Sevillanas bailando este domingo en O Ventorrillo

El grupo de mujeres que le echó gracia y salero a la pandemia vuelve a conquistar O Ventorrillo
Guillermo Parga