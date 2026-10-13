Los Bomberos de A Coruña acuden a una alerta por gas de amoniaco  

Bomberos, en una intervención Javier Alborés

Los Bomberos acudieron a la una menos cuarto de ayer, Día del Pilar, a la calle César Carvajal, en Pedralonga, por un aviso de vapores de amoníaco. La concentración de gases era tóxica, así que tuvieron que intervenir.

Todo ocurrió cuando a alguien que estaba limpiando con amoniaco el trastero situado en el segundo sótano de un edificio se le cayó una botella de amoníaco, un producto habitual en las labores de limpieza. El olor irritante de esta sustancia le obligó a evacuar el lugar y, ante el peligro de que alguien se intoxicara, decidió solicitar ayuda.

Los Bomberos emplearon explosímetros que detectaron una elevada concentración de vapores de amoníaco. La dotación procedió a realizar una extracción forzada del aire utilizando ventiladores.