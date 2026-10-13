Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los Bomberos de A Coruña acuden a una alerta por gas de amoniaco  

El suceso tuvo lugar en un trastero de la calle César Alvajar, en la zona de Pedralonga

Abel Peña
Abel Peña
13/10/2026 10:36
Los Bomberos de A Coruña intervienen en un incendio en la calle Fontán
Bomberos, en una intervención
Javier Alborés
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los Bomberos acudieron a la una menos cuarto de ayer, Día del Pilar, a la calle César Carvajal, en Pedralonga, por un aviso de vapores de amoníaco. La concentración de gases era tóxica, así que tuvieron que intervenir. 

Todo ocurrió cuando a alguien que estaba limpiando con amoniaco el trastero situado en el segundo sótano de un edificio se le cayó una botella de amoníaco, un producto habitual en las labores de limpieza. El olor irritante de esta sustancia le obligó a evacuar el lugar y, ante el peligro de que alguien se intoxicara, decidió solicitar ayuda. 

 Los Bomberos emplearon explosímetros que detectaron una elevada concentración de vapores de amoníaco. La dotación procedió a realizar una extracción forzada del aire utilizando ventiladores

barco alfonso molina-1

Los Bomberos apagan una fogata en el barco de Alfonso Molina

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Fábrica de Estrella Galicia en Morás (Arteixo)

Estrella Galicia da un salto en el mercado internacional con la creación de una filial en Alemania
Iván Aguiar
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (2i), llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra

Fallece el padre de José Luis Rodríguez Zapatero
EFE
Los Bomberos de A Coruña intervienen en un incendio en la calle Fontán

Los Bomberos de A Coruña acuden a una alerta por gas de amoniaco
Abel Peña
El ideal gallego

Así será el calendario laboral de 2027
EFE