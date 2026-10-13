Las obras de la ronda peatonal se acercan a su fin con la recta final de Antonio Carballo

La calle Antonio Carballo, ayer Quintana

Si hace dos meses a Tercera Ronda se encontraba al 60%, a día de hoy las obras han avanzando mucho en su tramo final, el de Antonio Carballo, donde ya se ha instalado la nueva pavimentación, así como algunos de los servicios. Esta semana se retomarán los trabajos que quedaron paralizados por el puente del Pilar, y que consisten en instalar las nuevas luminarias LED que jalonan el resto de la ronda.

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La alcaldesa había asegurado que se terminaría este trimestre. Se trata de 350 metros en los que el Gobierno municipal está actuando para transformar los espacios públicos en un barrio “moi compacto urbanísticamente”. Es por ello que se apostó por ganar más superficie peatonal y accesible, además de dar visibilidad para el pequeño comercio. Una vez lista, la ronda llegará desde A Gaiteira hasta la calle Barcelona, de manera que un día llegará al nuevo parque del Agra do Orzán que está previsto que construir en el entorno del observatorio meteorológico.