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A Coruña

Langosteira contará con un colector de saneamiento que llegará a la depuradora

La obra tendrá un coste total de 2,9 millones de euros

Iván Aguiar
Iván Aguiar
13/10/2026 12:41
Naves ubicadas en el Puerto Exterior de Langosteira
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La Autoridad Portuaria de A Coruña y el Ayuntamiento de Arteixo han acordado la ejecución de un proyecto que reforzará el sistema de saneamiento de la parroquia arteixán de Suevos y permitirá la conexión del Puerto Exterior de Langosteira con la depuradora de Bens.

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El proyecto incluye la construcción de sistemas de bombeo y un colector subterráneo que se dividirá en tres partes: una discurrirá por el interior de Langosteira (unos 600 metros lineales), otra se desviará hacia el Puerto de Suevos (unos 400 metros) y una tercera parte conectará el nuevo sistema de saneamiento con las instalaciones de Bens (unos 2,3 kilómetros aproximadamente) a través del arenero que limita con la frontera del municipio de A Coruña, y sobre el que Augas de Galicia ha actuado durante el verano para reforzar su capacidad.

La obra tendrá un coste total de 2,9 millones de euros, de los cuales el 90% es aportado por la Autoridad Portuaria y el 10% por el municipio.

En el proyecto también se incluye la construcción de un bombeo de aguas residuales en Suevos, así como la instalación del colector general para reforzar la red de saneamiento de la parroquia y la instalación de una impulsión para conexión de este bombeo con Langosteira.

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