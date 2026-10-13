‘Vista de A Coruña 1830’ de Urbano Lugrís

La Valedora do Pobo requiere a la Xunta información sobre los murales de Lugrís, que están en un local abandonado de A Coruña, después de que la asociación O Mural reclamase que la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural cumpla con su obligación de proteger estas piezas, declaradas bienes de interés cultural.

Estas pinturas de Lugrís son un conjunto de doce piezas realizadas en febrero de 1951, situadas en los números 25 y 27 de la calle Olmos, en las paredes de un antiguo restaurante, ejecutados con la técnica 'a secco' y pintura al óleo, ahora propiedad de la Xunta de Galicia, pero pendientes de rehabilitación y musealización.

La asociación O Mural ha recordado en un comunicado este martes de que hay un informe del 7 de abril de 2026 firmado por María Elena Parajó Calvo, jefa del Servicio de Arquitectura de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia, en el que "certificaba, entre otras cuestiones, que la situación de la obra de Lugrís ha cambiado respecto a 2023 y que su deterioro está estrechamente ligado al estado de conservación del edificio".

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El informe advierte de que los daños en el inmueble y el deterioro de sus sistemas constructivos han evolucionado en los últimos tres años y que el estado de conservación del conjunto es crítico.

Ante esta situación, la asociación cultural O Mural solicitó a la Dirección Xeral de Patrimonio acceso a varios documentos citados en el informe, que permitirían evaluar la necesidad de solicitar nuevas medidas para salvar las pinturas.

La asociación también pidió a la Xunta información sobre las actuaciones de seguimiento y control de las pinturas realizadas en 2026.

Sin embargo, la Dirección Xeral de Patrimonio no atendió la solicitud dentro del plazo establecido, por lo que O Mural ha presentado una queja ante la Valedora do Pobo por tercera vez, al considerar que la Administración incumple sus obligaciones de transparencia.

La Valedora ha admitido la queja y ha requerido a la Dirección Xeral de Patrimonio que cumpla con sus obligaciones en un plazo de 15 días.