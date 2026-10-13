La Torre de Hércules, el rincón favorito de A Coruña

La Torre de Hércules en la fotografía finalista, hecha por Miriam Blanco Carazo Miriam Blanco Carazo

A Coruña vuelve a resaltar en el mapa del concurso fotográfico en Instagram 'Mi Rincón Favorito', que celebra este año su sexta edición. Nueve fotos tomadas en Galicia optan a este premio nacional, tres de ellas en la provincia coruñesa.

La Torre de Hércules vuelve a ser la protagonista, por segundo año consecutivo en estos galardones. El año pasado, la misma fotógrafa, Miriam Blanco Carazo, ha quedado finalista con el mismo espacio emblemático. En la fotografía elegida se puede ver la torre emergiendo entre la niebla, el mismo concepto que también triunfó el año pasado.

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En la instantánea el protagonismo es totalmente para el faro que en el centro se deja entrever entre las nubes mientras que en el fondo también se pueden ver el alumbrado público de las calles. Además predominan los colores cálidos.

Los trabajos premiados a nivel nacional se conocerán el próximo 15 de octubre. En la provincia también optan al premio Ferrol y Santiago. En el resto de Galicia, Lugo y Pontevedra también cuentan con tres propuestas cada una.

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Competirán con el resto de finalistas de comunidades autónomas por los cinco premios principales: 500 euros, el ganador; 400 euros el segundo; 300 el tercero; 200 el cuarto y 100 el quinto. También habrá diez accésits de 50 euros.

'Mi Rincón Favorito' es un certamen nacional que invita a sus participantes a mostrar, desde sus propios perfiles, aquellos lugares de España con los que mantienen una vinculación especial.

La iniciativa se desarrolla en torno al 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, y utiliza la fotografía y las redes sociales como herramientas para promocionar el territorio y su patrimonio.

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Nacido en 2021, el certamen ha reunido desde entonces a más de 70 localidades y más de 10.000 participantes.

La convocatoria estatal reúne fotografías procedentes de todo el país, mientras que las selecciones autonómicas permiten dar visibilidad a los lugares escogidos por los participantes en cada territorio.