La Sinfónica de Galicia comenzará este octubre su ciclo de música de cámara

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) retomó el pasado septiembre su actividad con su primer concierto de abono, en el que interpretó la tercera sinfonía de Gustav Mahler. German Barreiros

"Nos espera mucho trabajo", asegura el gerente del Consorcio para la Promoción de la Música, Juan Antonio Cuéllar, el pasado mes de junio, cuando presentaba la temporada 2026-27 de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG). Y es que a los conciertos de abono, las salidas fuera de Galicia como el reciente éxito colombiano, grandes citas en el Coliseum o recitales solidarios, la OSG también dispondrá este año una suerte de conciertos más pequeños, de cámara, en la sede de Afundación.

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Cuéllar anticipaba en junio un ciclo de conciertos de cámara que comenzará dentro de dos semanas y que constará de un total de nueve recitales, todos ellos en el auditorio de la sede coruñesa de Afundación.

La Ensemble Barroco y Clásico de la OSG, Ekléctika Ensemble, el trío Ecos del Atlántico, Orphelion Ensemble, el cuarteto de cuerdas Schubert, el cuarteto Opus, el trío Ferrer, Mirás y González, el grupo instrumental Siglo XX y el grupo Untía protagonizarán estos conciertos que se extenderán hasta el mes de junio del próximo 2027.

Las entradas, y el abono completo, para los conciertos de este ciclo de cámara ya se pueden adquirir en la plataforma de venta online Ataquilla.com.

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Programación completa

Esta será la programación del ciclo de música de cámara de la Sinfónica de Galicia:

- 28 de octubre 2026 (20.00) - Ensemble Barroco y Clásico de la OSG - 'Cuarteto de cuerda en re menor' (Joseph Haydn), 'Quinteto de cuerdas con dos violas en si bemol' (Luigi Boccherini), 'Quinteto de cuerdas con dos violas nº 1 en la mayor' (José Palomino de la Quintana).

- 18 de noviembre 2026 (20.00) - Ekléctika Ensemble - 'Sinfonietta' (Benjamin Britten), 'Noneto nº2' (Bohuslav Martinu), 'Dixtuor' (Jean Francaix).

- 16 de diciembre 2026 (20.00) - Trío Ecos del Atlántico - 'Trio Kegelstatt' (Wolfgang Amadeus Mozart), 'Piezas nº 2, 3 y 7' (Max Bruch), 'Invitación al Danzón' (Paquito D'Rivera), 'Marchenerzahlungen' (Robert Schumann) y 'Escualo' (Astor Piazzolla).

- 20 de enero 2027 (20.00) - Orphelion Ensemble - 'Trio para piano nº1' (Antonin Dvorak), 'Trio para piano nº4 "Dumky"' (Antonin Dvorak).

- 17 de febrero 2027 (20.00) - Cuarteto de cuerdas Schubert - 'Doce variaciones sobre "Ah, vous dirai-je, maman"' (Wolfgang Amadeus Mozart), 'Intermezzo elegiaco y escena de la ópera La Tribuna' (Gabriel Bussi), 'Bagatellas nº1 y 2' (Gabriel Bussi) y 'Cuarteto de cuerda en fa mayor "Cuarteto americano"' (Antonin Dvorak).

- 17 de marzo 2027 (20.00) - Cuarteto Opus - 'Cuarteto nº11' (Dmitri Shostakovich), 'Cuarteto "Serioso" nº11' (Ludwig van Beethoven) y 'Cuarteto nº1' (Bela Bartok).

- 21 abril 2027 (20.00) - Trio Ferrer, Mirás y González - 'Trio para clarinete, violonchelo y piano' (Nino Rota), 'Trio de clarinete en si bemol' (Ludwig Van Beethoven) y 'Trio para clarinete en la menor' (Johannes Brahms).

- 19 de mayo 2027 (20.00) - Grupo instrumental siglo XX - 'Trio para violín, trompa y piano' (Johannes Brahms) y 'Trio para violín, trompa y piano' (Gyorgy Ligeti).

- 16 de junio 2027 (20.00) - Grupo Untía - 'Serenata in vano' (Carl Nielsen) y 'Septimino en mi bemol' (Ludwig Van Beethoven).