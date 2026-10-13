La Policía Nacional detiene a dos mujeres por tratar de echar por la fuerza a su inquilina en Alcalde Lens

Policía Nacional, en el lugar de los hechos

Aunque el puente del Pilar suele destacar por su tranquilidad, en A Coruña se registró en la tarde del domingo un incidente digno de mención: una pelea entre compañeras de piso que obligó a la Policía Nacional a actuar. Varias unidades se desplazaron a Alcalde Lens, en el barrio de Agra do Orzán, y acabaron deteniendo a dos mujeres, según la Jefatura Superior de la Policía Nacional, como sospechosas de un delito de coacción. De hecho, continuaban retenidas ayer en las instalaciones de Lonzas, a la espera de que se les tome declaración.

Ninguna de las dos sospechosas presentó resistencia al arresto, aunque una de ellas se derrumbó y comenzó a llorar, asegurando que tenía que darle el pecho a su bebé. Una escena que tuvo lugar en plena calle, ante docenas de personas.

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Según explican los testigos consultados, las dos mujeres tenían alquilada (o realquilada, porque en esto no se ponen de acuerdo las fuentes) una habitación a una tercera mujer. Quisieron expulsarla de la vivienda y arrojaron sus pertenencias a la vía pública, lo que despertó la atención del público hacia el drama que estaba teniendo lugar. Había gritos y discusiones y, según algunos, también se llegó a las manos y cerca de cien personas se concentraron en el lugar tratando de averiguar lo que estaba pasando.

Aviso de arma blanca

En un momento dado, se había avisado de un arma blanca, pero la Jefatura Superior confirma que no hubo heridos de ningún tipo, ni tampoco cargos con agresión. Los policías llegaron rápidamente y acordonaron la zona. También llegó una ambulancia del 061 para prestar asistencia sanitaria a la víctima, que presentaba algunas contusiones.

A nadie entre los vecinos de la zona le sorprendió lo ocurrido. En la vivienda se alquilan habitaciones a personas tildadas de “conflictivas”, y los residentes de la comunidad están hartos de escuchar discusiones, gritos de madrugada y visitas de sujetos sospechosos con los que se cruzan por los pasillos. También señalan que este piso está okupado, y que se alquila hasta el salón para dormir.

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Es lógico que el problema de la crisis de la vivienda, aunque sea general, se agudice en uno de los barrios con más densidad de población de España, como es Agra do Orzán. Alquilar habitaciones siempre había sido la opción más socorrida para las personas con bajos recursos o directamente en riesgo de exclusión social, lo que generaba un mercado en negro sin garantías para el inquilino, y esta situación ha empeorado, como todas las relacionadas con la vivienda, en los últimos años, a medida que se reducía la oferta y se disparaban los precios.

Al tratarse de sujetos marginales, a menudo estalla la violencia durante sus discusiones, como ha sido el caso. En A Coruña se han dado varios casos de agresiones graves a cuchillo entre compañeros de piso. El diciembre pasado, un joven degolló a su compañera de piso en Paseo de Ronda.