Los minerales expuestos en la pasada edición

El Centro Comercial Los Rosales acogerá, por segundo año consecutivo, la Feira de Minerais de A Coruña. La cita arrancará el próximo viernes 16 de octubre y se prolongará durante tres jornadas, hasta el domingo 18, con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.

Los visitantes podrán descubrir desde pequeñas piezas ideales para quienes se inician en el coleccionismo hasta grandes ejemplares destinados a los aficionados más experimentados. La feria reunirá minerales de lo más curiosos, así como joyas procedentes de diferentes países, en una propuesta que busca acercar este sector tanto a los expertos como a quienes sienten curiosidad por él.

Feria de Minerales en el Centro Comercial Los Rosales Más información

Uno de los principales atractivos del programa será una charla interactiva sobre la extinción de los dinosaurios, que tendrá lugar el sábado a las 17.00 horas. La conferencia correrá a cargo del paleontólogo Juan Carlos Escudero y ofrecerá a los asistentes la oportunidad de profundizar en uno de los episodios más fascinantes de la historia de la Tierra.

La oferta de la feria irá más allá de los minerales y las piezas de colección. También habrá elementos decorativos, joyería artesanal y otros artículos que podrán interesar tanto a los coleccionistas como a los aficionados a la mineralogía y la decoración.

La Feira de Minerais abrirá sus puertas los tres días a las 10.00 horas y permanecerá abierta hasta las 21.00 horas. Durante todo el fin de semana, el Centro Comercial Los Rosales se convertirá así en un punto de encuentro para los amantes de los minerales, la paleontología y las piezas singulares.