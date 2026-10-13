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A Coruña

La Feira de Minerais celebra su segunda edición en el Centro Comercial Los Rosales

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
13/10/2026 19:07
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Los minerales expuestos en la pasada edición
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El Centro Comercial Los Rosales acogerá, por segundo año consecutivo, la Feira de Minerais de A Coruña. La cita arrancará el próximo viernes 16 de octubre y se prolongará durante tres jornadas, hasta el domingo 18, con una amplia variedad de minerales, piezas de colección, joyería y actividades para todos los públicos.

Los visitantes podrán descubrir desde pequeñas piezas ideales para quienes se inician en el coleccionismo hasta grandes ejemplares destinados a los aficionados más experimentados. La feria reunirá minerales de lo más curiosos, así como joyas procedentes de diferentes países, en una propuesta que busca acercar este sector tanto a los expertos como a quienes sienten curiosidad por él.

La exposición se podrá visitar durante a lo largo de este fin de semana

Feria de Minerales en el Centro Comercial Los Rosales

Más información

Uno de los principales atractivos del programa será una charla interactiva sobre la extinción de los dinosaurios, que tendrá lugar el sábado a las 17.00 horas. La conferencia correrá a cargo del paleontólogo Juan Carlos Escudero y ofrecerá a los asistentes la oportunidad de profundizar en uno de los episodios más fascinantes de la historia de la Tierra.

La oferta de la feria irá más allá de los minerales y las piezas de colección. También habrá elementos decorativos, joyería artesanal y otros artículos que podrán interesar tanto a los coleccionistas como a los aficionados a la mineralogía y la decoración.

La Feira de Minerais abrirá sus puertas los tres días a las 10.00 horas y permanecerá abierta hasta las 21.00 horas. Durante todo el fin de semana, el Centro Comercial Los Rosales se convertirá así en un punto de encuentro para los amantes de los minerales, la paleontología y las piezas singulares.

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