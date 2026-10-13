La Casa Museo Picasso acoge la nueva propuesta artística del naronés Leandro Lamas, ‘Versolandradas’

Inauguración de la exposición ‘Versolandradas’ Patricia G. Fraga

La Casa Museo Picasso acoge desde la tarde de ayer la nueva propuesta artística del creador naronés Leandro Lamas. Se trata de ‘Versolandradas’, una muestra que acerca al público al universo creativo de uno de los artistas gallegos con mayor proyección en la actualidad, reconocido por su estilo naif y por el empleo de colores intensos en la representación de escenas inspiradas en la cultura popular gallega, en las tradiciones y en la vida cotidiana.

En la inauguración de este martes participó el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, que destacó la relevancia del trabajo a lo largo de las últimas décadas. “Leandro Lamas conseguiu construír unha linguaxe artística propia e perfectamente recoñecible, conectando coa cidadanía a través dunha obra que combina creatividade, identidade e emoción. A súa capacidade para reinterpretar a tradición galega desde unha mirada contemporánea convérteo nunha das voces máis singulares da arte galega actual”, aseguró el edil durante la apertura de la muestra en la casa de Picasso.

Galería Muestra de Leandro Lamas en la Casa Museo Picasso Ver más imágenes

Leandro Lamas (Narón, 1973) es pintor, ilustrador, actor y director teatral y expuso su obra en numerosas ciudades de Galicia, España y Portugal, convirtiéndose en uno de los nombres más conocidos del arte gallego contemporáneo. El creador gallego comenzó la consolidación de su carrera artística en la segunda mitad de la década de los 90. Su producción artística se caracteriza por la representación de personajes, animales y paisajes que buscan evocar la memoria colectiva, los afectos y las tradiciones gallegas. Todo ello con una estética marcada por el optimismo, la fantasía y la expresividad cromática. A lo largo de su carrera, ha combinado en buena lid la pintura con la ilustración, realizando carteles, murales, portadas discográficas y colaboraciones para diversas publicaciones.

Esta exposición, ‘Versolandradas’, se suma a la programación cultural impulsada por el Ayuntamiento de A Coruña en sus espacios museísticos, con el objetivo de contribuir a reforzar la oferta expositiva de la ciudad y, sobre todo, a visibilizar el talento creativo gallego.

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A ese respecto de la visibilización de los artistas gallegos, cabe recordar que otro espacio de estas características, la Casa Museo Casares Quiroga, acoge hasta el próximo 24 de octubre a una representación de creadores de la Asociación de Artistas de A Coruña. Lo hace en el marco del sexto ‘Salón de Outono’ de la entidad artística herculina, inaugurado en los estertores del pasado mes de septiembre, y que se puede seguir visitando de martes a sábado, de 10.00 a 13.00 horas, mientras que domingos, lunes y festivos permanecerá cerrado.