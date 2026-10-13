Aneuma

El grupo Aneuma tocó el sábado pasado en la sala Filomatic. Hasta aquí, nada anormal, pero una de los músicos, la bajista, ha denunciado a la gerencia por agresión. El motivo habría sido, asegura la gerencia, una disputa porque la artista se empeñaba en sacar su copa a la calle.

En su comunicado, publicado en las redes sociales, la artista asegura que sufrió "una agresión física" y que hay testigos así como una cámara de seguridad. También afirma que ha denunciado al dueño del Filomatic a las autoridades. "La violencia no se puede normalizar, justificar ni encubrir", dice, al mismo tiempo que asegura que "Aneuma no volverá a tocar en ese local mientras ese señor siga el frente".

La denunciante no aporta detalles de las circunstancias de la agresión, de en qué consistió o que tipo de perjuicio sufrió. Sin embargo, desde la gerencia han emitido también un comunicado, y en él niega esa agresión. También explican que la bajista quiso salir a la calle con una bebida que ni siquiera le habían servido en la barra, y cuando se lo afearon, ella les habría ignorado,

Es más, se puso a beberla delante del personal en actitud que la gerencia consideró "desafiante". "Dicho miembro procedió a retirarle la bebida y regresó a su puesto en la taquilla del local. En ningún momento se produjo ningún tipo de agresión", señalan en las redes sociales.

En las últimas horas, la polémica parece haber escalado. Otro grupo, Materia muerta, se ha solidarizado con Aneuma, mientras que la gerencia de Filomatic se reserva el derecho a emprender acciones legales por su "actitud difamatoria" y agradece el apoyo de varias fuentes que "nos conocen".